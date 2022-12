Na twee jaar eíndelijk gasten aan tafel met kerst: ‘Vanaf februari hebben we aan één stuk door gewerkt’

Koken & Eten Afvallen door het eten van ‘vette’ amandelen? De wetenschap heeft nu het bewijs

Ze zitten vol vetten, maar toch zijn amandelen een bondgenoot in de strijd tegen de kilo’s, stellen Australische onderzoekers. Wie een kleine portie per dag eet, krijgt in totaal minder calorieën binnen.

13 december