Mosselhandel stelt consument gerust: geen mosselen met gif in de verkoop

Het mosselseizoen is vorige maand van start gegaan, de vissers haalden de eerste mosselen van de hangcultuur, die gekweekt worden aan touwen onder water, naar boven. Ze zijn er dit jaar extra vroeg bij, want door de zachte winter en volop zon die daarop volgde zaten er veel algen en plankton in het water. En dat dikt de mosselen lekker aan. Ze zijn dus extra goed gevuld, melden de handelaren.



Bij percelen in de Oosterschelde en Grevelingen waren de schelpen met meer gevuld dan alleen lekkere mosselen. De giftige stof TTX bleek in de zeedieren te zitten. Zodra een mens te veel van deze stof binnenkrijgt, kan het zenuwstelsel aangetast worden wat weer een gedeeltelijke verlamming kan veroorzaken.

Na onderzoeken van de NVWA waarbij te hoge concentraties van deze stof teruggevonden werden in de vangsten van deze gebieden, zijn ze teruggehaald voordat ze in de handel en bij de consument terechtkwamen. Er werd op 19 juni een verbod uitgevaardigd op handel van tweekleppige weekdieren uit de besmette gebieden en de erkenning van de Oosterschelde als verwatergebied voor het kweken is tijdelijk ingetrokken. Zodra de waardes weer gedaald zijn worden de maatregelen weer teruggedraaid.

Volledig scherm Eerste hangcultuurmosselen geoogst in Zeeland. © Frank van Beek Fotografie

Ónze mosselen zijn wel goed

Het Nederlandse Mosselbureau liet weten in een persbericht dat alle mosselen in de handel nu dus veilig zijn om te eten. De mosselen en andere schaaldieren worden zorgvuldig gecontroleerd zodat consumenten ze in restaurants en supermarkten gewoon kunnen eten.



Naar aanleiding van vragen over de giftige mosselen reageren veel mosselhandelaren anoniem hetzelfde: ,,Ja maar ónze mosselen zijn gewoon goed.” Enige implicatie dat ze dat niet zouden zijn zou voor hen hetzelfde zijn als zeggen dat ze slechte kwaliteit vis verkopen.

Het mosselseizoen kan dus zonder enige hindernis doorgaan, de besmette gebieden zijn afgesloten. Binnenkort zullen naast de hangculturen ook de bodemculturen geoogst worden. Deze wordt beschouwd als de officiële Zeeuwse mossel. Die zijn naar verwachting eind juli goed dik.