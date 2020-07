Mosselen zijn nú betaalbaar (en zo maak je ze extra lekker klaar)

Koken & etenZin in mosselen? Een pannetje maken is nu betaalbaar, want de supermarkten bieden ze aan voor een paar euro per kilo. Lekker met uien en witte wijn, maar óók heerlijk op zijn Japans of met chorizo erdoorheen.

Het mosselseizoen is al een paar weken in volle gang. Het seizoen geeft volgens Het Nederlands Mosselbureau iets kleinere mosselen dan gebruikelijk, maar een kilo leverde aan het begin toch al 260 gram mosselvlees op.



De supermarkten hebben mosselen momenteel volop in de koeling. Albert Heijn heeft ze in de Bonus: 2 kilo voor 7 euro - bij Jumbo is het 2 kilo voor 6 euro. Plus heeft ze per 2 kilo voor 9 euro. Poisz heeft een aanbieding van 2 kilo voor 7 euro.

Hieronder vind je drie bereidingswijzen voor dat lekkers: een Japanse versie, de klassieke variant met friet én een pittige met chorizo.

1. Mosselen op hun Japans

Bereidingstijd: 25 minuten

Aantal personen: 4

Ingrediënten

- 2 kg mosselen

- 30 g misopasta

- 1 el sambal

- 2 cm verse gember, geraspt

- ½ limoen, rasp en sap

- 2 minipaksoi

- 150 g udonnoedels

- 2 el gebakken uitjes

- handvol korianderblaadjes

- 1 el sesamzaadjes

Bereidingswijze

- Spoel de mosselen grondig schoon en verwijder de baarden. Laat de misopasta, samen met de sambal, gember, limoenrasp en -sap, smelten. Doe er de mosselen bij en laat ze zes minuten op hoog vuur koken met deksel op de pan. Schud de pan af en toe.

- Halveer de paksoi in lengte en stoom of kook ze beetgaar in licht gezouten water. Kook ondertussen de noedels volgens de aanwijzing op de verpakking.

- Verdeel de noedels over kommen, schep er de mosselen met het kookvocht op. Leg in elke kom een gehalveerde paksoi en maak af met de gebakken uitjes, koriander en sesamzaadjes.

Tip: vries het kookvocht van de mosselen in een ijsblokjesvorm in. Gebruik dat als basis voor een saus of in visgerechten.

2. Mosselen in witte wijn met zelfgemaakte friet

Bereidingstijd: 40 minuten

Aantal personen: 4

Ingrediënten

- 6 frietaardappelen

- 4 kg mosselen

- 2 uien, in ringen

- 2 preistengels, in ringen

- 4 stengels selderij, in blokjes

- bosje peterselie, fijngehakt

- olijfolie

- 500 ml witte droge wijn

- 2 teentjes knoflook, geperst

- klontje roomboter

- peper en zout

Bereidingswijze

- Schil en snijd de aardappelen in frietjes. Spoel onder koud water en laat uitlekken op een schone keukenhanddoek. Bak de frietjes voor een eerste keer in frietvet van 160 graden Celsius. Laat ze volledig afkoelen.

- Spoel de mosselen grondig in koud water en verwijder de baarden. Fruit de groenten in olijfolie. Blus met de wijn. Voeg de mosselen toe en schep alles onder elkaar. Voeg de geperste knoflook toe en kruid stevig met peper. Breng aan de kook, dek af en laat zes minuten op hoog vuur koken. Voeg de boter toe en schep alles om.

- Bak ondertussen de frietjes voor een tweede keer op 190 graden. Kruid met wat zout en serveer ze bij de mosselen.

Variatietip: vervang de wijn eens door pastis. Het geeft je mosselen een heerlijke, frisse toets.

3. Pittige surf and turf-mosselen met chorizo en cider

Bereidingstijd: 30 minuten

Aantal personen: 4

Ingrediënten

- 4 kg mosselen

- 150 g pikante chorizo, in schijfjes

- 1 el boter

- 1 sjalot, gesnipperd

- 3 teentjes knoflook, in fijne plakjes

- enkele takjes tijm

- ½ tl gedroogde chilivlokken

- 350 ml cider

- peper

- zuurdesembrood

Bereidingswijze

- Spoel de mosselen en verwijder de baarden. Bak de chorizo krokant in een droge koekenpan. Voeg de boter, sjalot, knoflook, tijm en chilivlokken toe en bak twee minuten verder. Blus met de cider en breng aan de kook.

- Voeg de mosselen toe, kruid met peper, dek af en laat zes minuten op hoog vuur koken. Schud de mosselen af en toe op.

- Snijd het brood in plakjes en gril ze goudbruin in de broodrooster. Serveer bij de mosselen.

Tip: liever niet te pittig? Vervang de chilivlokken door een snufje gerookt paprikapoeder en kies voor een zacht smakende chorizo.

