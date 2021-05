Mogelijk besmet met listeria: AH haalt rode bieten uit het schap

Héél Holland kweekt: Utrechtse brouwerij laat mensen zelf hop kweken voor in hun bier

3 mei Een koud biertje drinken waar een zelfgekweekt ingrediënt in zit: een initiatief van de Utrechtse brouwerij VandeStreek maakt het deze zomer mogelijk. Zeker 1500 Nederlanders kweken hun ‘eigen’ hopplantjes in de tuin of het op balkon, waar de brouwerij over een aantal maanden bier van zal maken. Vijf vragen aan brouwer Ronald van de Streek.