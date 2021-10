Misverstand over mediterraan eten: ‘De nadruk ligt niet op pasta’

De komende tien weken maken Jansen & Jansen een culinaire reis door het Middellandse Zeegebied. ,,We reizen langs de belangrijkste aandachtsgebieden van het mediterrane voedingspatroon, met smaakvolle, maakbare recepten. We zijn er heilig van overtuigd dat er een wereld te winnen valt bij goede voorlichting over voeding en een paar kleine wijzigingen in het gangbare westerse eetpatroon. En voor ons als Bourgondiërs is het bovendien belangrijk dat we lékker eten, ook eventuele kleine kinderen die mee-eten. Onze smaakvoorkeuren worden immers grotendeels in onze jongste jaren bepaald.”

Hoe bereid je groenten zo lekker mogelijk?

Bereiding:

- Verhit de oven op de hoogste stand. Snij de courgettes overlangs in vijf à zes repen. Leg ze in een schaal en bestrooi ze met een beetje zout. Laat ze een half uur staan.

- Snipper de knoflook en de ui en snij de bleekselderij fijn. Bak eerst de knoflook en de ui in een ruime koekenpan met bakolie. Wij gebruiken rijstolie of goedkope olijfolie, daar vertellen we je een volgende keer meer over.

- Voeg de bleekselderij toe. Snij de tomaten in stukjes en doe ze bij de rest. Laat dit een half uur sudderen op middelhoog vuur. Als het dreigt droog te koken, voeg dan wat water toe. Dep de courgettes droog en leg ze in een ovenschaal. Officieel zou je ze eerst moeten bakken of roosteren op de grill. Kun je doen, hoor, is erg lekker, maar rechtstreeks de schaal in is minder werk en smaakt ook prima. Hou de courgettes daar in de oven een beetje in de gaten; ze moeten enigszins aandrogen en garen.

- Haal de tomatenprut door een zeef of maak er met een staafmixer een saus van. Breng op smaak met een beetje zout en meer peper. Zout is ongezond, peper is top.

- Roer de bloem met wat water tot een papje en voeg dit toe aan de tomaten. Rasp de Parmezaanse kaas. Neem een ovenschaal en vet de schaal in met wat olie. Dan een laagje tomatensaus, een laagje courgettes, een laagje Parmezaanse kaas enzovoort tot alles op is. Eindig met Parmezaanse kaas en de in stukjes gescheurde mozzarella.

- Laat de Parmigiana di zucchine op 180 graden drie kwartier gaar en warm worden in de oven.