columnEen aantal jaren geleden wees een vriendin me erop dat er in de bermen langs de kant van de weg niet meer zoveel wilde bloemen staan. Dat was me eerder helemaal niet opgevallen, maar toen ze me dat vertelde, zag ik het ineens ook.

Minder bloemen, maar wel veel braamstruiken, brandnetels en grassen. Dat is funest voor de insecten waar de vogels dan weer van moeten leven, en ook voor de wormen, de bacteriën en de schimmels.

Het gekke is dat we in het stikstofdebat doen alsof de natuur een op zichzelf staand geheel is. Alleen, wij zijn ook natuur en vormen er een groot onderdeel van. Natuurlijk ga ik hier geen politiek bedrijven en over van alles en nog wat roeptoeteren. Ik wil alleen graag de nadruk leggen op het feit dat niet alleen de boeren, maar wij allemaal verantwoordelijk zijn voor onze toekomst. En dan heb ik het over schone lucht, schoon grondwater en over verantwoord en goed eten en drinken.

Daar kunnen we allemaal ons steentje aan bijdragen. Dat betekent terug naar de kern en beginnen met lokaal te kopen en minder vlees te eten. Daarnaast: eten volgens de seizoenen en geen avocado’s – of andere uitheemse, zogenaamd hippe producten die veel water kosten – meer kopen. Er is hier meer dan genoeg voorhanden. Misschien zijn we wel wat teveel doorgeschoten met z’n allen om maar meer en meer te willen, en daarmee de bodem en de natuur uit te putten, en is dit de kans om het tij te keren. Daarom zou ik het liefste zien dat we weer kleinschaligere en gemengde boerenbedrijven krijgen die duurzaam werken met meer biodiversiteit.

Maar laten we zelf eerst aan de slag gaan; juli is de tijd voor groenten. Gril een in parten gesneden paprika, een in plakjes gesneden courgette en aubergine met olijfolie en verse tijm in de oven op 180 graden. Bak tegelijkertijd nieuwe Zeeuwse aardappelen in een ovenschaal met rozemarijn en zeezout en serveer met een salade. Lekker en heel verantwoord.