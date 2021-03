Minder zout eten: ‘Als een wortel zout had moeten smaken, groeide hij wel in zee’

Zo’n 85 procent van de Nederlanders eet meer zout dan de maximale aanbevolen hoeveelheid van 6 gram per dag. Dat moet minder, vinden de initiatiefnemers van de Nierstichting Restaurant Driedaagse. Te veel zout leidt op den duur tot chronische nierschade. Matigen is daarom van levensbelang.

Volgens de Nierstichting eten Nederlanders gemiddeld een kilo zout per persoon per jaar te veel. Mannen eten gemiddeld 9,7 gram per dag, en vrouwen zo’n 7,4 gram, fors meer dan de aanbevolen hoeveelheid van 6 gram. Mede door de hoge zoutinname loopt ruim 2 miljoen van de Nederlanders chronische nierschade op. Die aantallen moeten naar beneden, door bijvoorbeeld minder zout te eten, vindt de Nierstichting.

Om te bewijzen dat minder zout niets afdoet aan de smaak, serveren zo’n 60 Nederlandse restaurants en twee koksopleidingen een smaakmakend afhaalmenu tijdens de Restaurant Driedaagse in de week van 22 tot 28 maart. De menu’s bevatten culinaire hoogstandjes in de allerpuurste vorm, en natuurlijk minder zout.

Quote Als je in de keuken veel gebruik maakt van kruiden en specerijen, kun je daarmee veel opvangen en wordt het steeds gemakkelij­ker om minder zout te gebruiken Tim Golsteijn Het Amsterdamse restaurant Bougainville, waar chef Tim Golsteijn aan het roer staat, doet ook mee aan de Driedaagse. De kok ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd om mensen bewuster te maken van hun zoutinname. ,,Wij zijn in de keuken elke dag met voeding bezig, in die zin voel ik mij best verantwoordelijk voor het zoutgebruik van mensen.”

Voordat hij anderhalf jaar geleden ambassadeur werd bij de Nierstichting Restaurant Driedaagse, gebruikte hij naar eigen zeggen al minder zout in zijn keuken. Het gebruik van de smaakmaker is wat hem betreft ook lang niet altijd nodig. ,,Waarom zou je bijvoorbeeld een wortel blancheren met zout water? Als een wortel zout had moeten smaken, groeide hij wel in zee.”



Of het mogelijk is dat restaurants de zoutpot in de toekomst helemaal laten staan? ,,Tuurlijk”, zegt de Amsterdammer. ,,Als je in de keuken veel gebruik maakt van kruiden en specerijen, kun je daarmee veel opvangen en wordt het op den duur steeds makkelijker om minder zout te gebruiken.”

Koks krijgen technieken aangeleerd

Volledig scherm Gerard Voskuilen. © ROC Friese Poort Een van de koksopleidingen die dit jaar meedoet aan de actieweek, is die van roc Friese Poort. Binnen de opleiding wordt volgens de vijf principes van Dutch Cuisine (cultuur, gezond, natuur, seizoen en waarde, red.) gekookt. ,,Koken met minder zout ten behoeve van de gezondheid is daar ook onderdeel van”, vertelt coördinerend hoofddocent Gerard Voskuilen in een telefonisch interview.



De koks krijgen tijdens hun opleiding allerlei technieken aangeleerd om te koken met minder zout. ,,Daar zijn we binnen de opleiding al het hele jaar mee bezig, en niet alleen tijdens deze actieweek”, zegt Voskuilen. Zo hebben zijn studenten eerder dit jaar een module doorlopen waarin zij een vijfgangenmenu maakten met maximaal 2 gram zout.

Minder zout betekent volgens Voskuilen niet dat de zoutpot meteen de vuilnisbak in moet. ,,Waarom zou je dat willen? Zout heeft ook een conserverende functie en bevat mineralen. Maar we moeten ons met z’n allen wel bewuster worden van onze zoutinname. Zeker met het oog op stijgende zorgkosten is het belangrijk dat we niet meer dan 6 gram zout per dag binnenkrijgen en niet allerlei bewerkte producten eten waaraan veel zout wordt toegevoegd.”



Golsteijn ziet dat het eten van (veel) zout ook grotendeels te maken heeft met gewenning. ,,Kijk bijvoorbeeld naar sambal. Als je dat op al je eten smeert, ben je het op een gegeven moment zo gewend dat je je eten zonder sambal niet lekker meer vindt.” Met zout werkt het volgens hem net zo. Hoewel ook hij een klein beetje zout op een gekookt eitje heerlijk vindt, neemt het niet weg dat we ons bewuster moeten worden van onze zoutinname. ,,Als mensen ervaren hoe lekker pure smaken zijn, zullen ze zich realiseren dat zout helemaal niet nodig is.”

Volledig scherm Tim Golsteijn zet zich in om minder zout normaal te maken. © Marco De Swart

Dat je ook lekker kunt koken zonder zout, bewees meesterkok Michel Hanssen al eerder. Hanssen stopte op aandringen van zijn cardioloog volledig met het eten van zout en gebruikt zelfgemaakte kruidenmengsels als alternatief.

Weet je niet wat je als zoutvervanger kunt gebruiken, dan heeft Golsteijn nog wel een tip: ,,Kijk bijvoorbeeld eens naar je smaakpapillen: naast zout heb je ook zuur of pittig, daarmee kun je zout vervangen. Gebruik bijvoorbeeld citrusvruchten voor het zure, of werk met pepers voor de pit, zo kun je het zout als het ware elimineren.”

