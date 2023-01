Minder je met brood en pasta, dan passen deze vijf recepten goed bij jouw eetwijze

Koken & EtenAfgelopen maand zochten we weer meer naar diëten. Ook koolhydraatarme recepten staan in de belangstelling. Eet jij ook minder koolhydraten, probeer dan zeker deze recepten van Eatertainment. De meeste zijn makkelijk en snel klaar te maken.

1. Kip tandoori traybake

Volledig scherm Kip tandoori traybake. © Eatertainment

Gemakkelijk en snel iets op tafel toveren: dan is een bakplaat oftewel traybake wel zo makkelijk. Je snijdt al je favoriete ingrediënten, legt het geheel op een bakplaat en schuift hem zo in de oven. De kip tandoori traybake is gebaseerd op een traditioneel Indiaas gerecht, waarbij de kip wordt gemarineerd in yoghurt en kruiden.

2. Romige visschotel met prei en broccoli

Volledig scherm Romige visschotel met prei en broccoli. © Eatertainment

Als je op zoek bent naar een simpel recept, dan is deze visschotel met prei en broccoli precies wat je zoekt. Extra makkelijk: in dit recept kun je kiezen voor verse vis, maar diepvriesvis werkt ook prima. Ideaal op drukke dagen of als je gewoon even zin hebt in een makkelijke maaltijd.

3. Courgettenoedels met chilitofu

Volledig scherm Courgettenoedels met chilitofu. © Eatertainment

Breng je tofu op smaak met een heerlijke zelfgemaakte marinade met wat pit. Lekker in combinatie met noedels van courgette voor een lichte maaltijd. Als je van flink pittig houdt, voeg dan rode peper toe tijdens het wokken of ga voor sambal naar smaak in de marinade.

4. Bietenstamppot met geitenkaas en rucola

Volledig scherm Bietenstamppot met geitenkaas en rucola. © Eatertainment

Stamppot is een gerecht waarmee je kunt blijven variëren. Je kunt er veel soorten groenten in verwerken, ook zomergroenten of groenten die het hele jaar door verkrijgbaar zijn. Deze stoemp (zoals onze zuiderburen stamppot noemen) is gemaakt met bieten, geitenkaas en rucola. Dat ziet er feestelijk uit.

5. Slawraps met pulled chicken en zure room

Volledig scherm Slawraps met pulled chicken en zure room. © Eatertainment

Verantwoord eten hoeft niet saai te zijn met deze slawraps met pulled chicken en zure room. Het gerecht is zowel laag in koolhydraten en calorieën als in vetten. Superlekker, boordevol groenten en een feest voor het oog, meldt Eatertainment, dat nog veel meer recepten voor je heeft.

