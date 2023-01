Minder afwas en lekker makkelijk: vijf gerechten waarbij de oven het meeste werk doet

Eatertainment verzamelde vijf recepten die tussen de 15 en 25 minuten bereidingstijd hebben. Daarna heb je je handen vrij om jezelf een drankje in te schenken want de oven doet de rest. Meer recepten van Eatertainment vind je hier .

Deze ovenschotel met vis heeft een krokant laagje van gekruide panko. Gemakkelijk te maken in een ovenbestendige pan of in een ovenschaal. Serveer eventueel met een knapperig stokbrood.

Vispastei is een traditioneel Brits gerecht. Het bestaat uit een visragout met een deksel van deeg. Het gerecht leent zich goed om allerlei soorten vis en schaaldieren in te verwerken. Deze versie bevat naast kabeljauw ook Hollandse garnalen.

5. Toad in the hole

Toad in the hole is ook een klassiek Brits recept. Het werd eigenlijk gebruikt om restjes eten in te verwerken. Je bakt prei en uien goudbruin, schenkt het beslag in een pan, steekt de worstjes en tomaatjes ertussen en bakt het daarna af in de oven. Je kunt natuurlijk ook andere groenten toevoegen om zo je restjes op te maken.