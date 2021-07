Miljuschka wil Rutte strikken en roept haar fans op de premier te bedelven onder berichtjes

De tv-kok en sinds kort ook bladenmaker (haar tweede magazine is net uit) heeft tien afleveringen gemaakt van een podcast met de titel Eetgeheimen . Hierin ontfutselt ze bekende en minder bekende Nederlanders die haar inspireren, hun eetgewoonten. Voor deze podcast interviewde ze onder anderen Eva Jinek, Arie Boomsma en Richard Groenendijk . De cabaretier zei in dat gesprek dat hij, als hij voor de keuze zou staan van ‘nooit meer seks of nooit meer eten’, zou kiezen voor nooit meer seks. ,,Geen twijfel mogelijk.” Eva Jinek eet na uitzendingen graag lekkere snacks . Een halve kilo kaas het liefst. Voor de laatste aflevering van haar podcast ging Miljuschka in gesprek met Peter R de Vries. Hij vertelde zijn dag te beginnen met Brinta als ontbijt. Daar kon hij altijd goed op sporten. ,,Als ik niet genoeg te eten krijg, functioneer ik niet goed.” Daarom deed hij ook na herhaaldelijke verzoeken niet mee aan Expeditie Robinson.

‘Benieuwd hoe hij is opgegroeid’

Haar wens om Rutte te spreken is niet nieuw. Aan het onlangs ter ziele gegane Viva vertelde ze in mei nog waarom ze hem graag zou spreken. ,,Ik denk dat de manier waarop we met eten omgaan behoorlijk verkeerd is. Ik denk dat dat de oorzaak is van veel problematiek in onze maatschappij. Ik ben heel benieuwd hoe hij met eten is opgegroeid en hoe hij er tegenaan kijkt.” Of het al is gelukt? ,,Helaas nog niet", meldt de presentatrice via een appje, maar ze blijft het proberen.