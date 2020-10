Miljuschka laat lichaam checken in docu-serie #Eerlijkefoto: ‘Dit is wel even tik op mijn neus’

‘Ja, tuurlijk jammer dat ik niet gewonnen heb, maar het feit dat ik genomineerd was vond ik al een beetje winnen dus daarover zeker niet getreurd’, schrijft Miljuschka vanochtend in haar nieuwsbrief aan alle fans. De presentatrice was eerder deze week genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring, die voor de zesde keer naar Chantal Janzen ging. Wat niet is, kan nog komen, is haar motto. ‘Er is altijd een volgend jaar natuurlijk.. :).’

Body positivity

De docu-serie van Miljuschka is sinds begin oktober op Videoland te zien. De tweede aflevering die donderdag online kwam, zorgt voor discussie, aldus de presentatrice. In die episode komt Mayra Louise aan het woord, die haar Instagramaccount gebruikt om taboes te doorbreken rondom lijven die niet aan het standaard schoonheidsideaal voldoen. De Haagse was de eerste die het in Nederland over body positivity had, zegt Miljuschka in de documentaire in gesprek met het voormalige plus-size fotomodel. ,,Je krijgt best veel shit over je heen.”

Mayra Louise vertelt dat ze inderdaad geregeld te horen krijgt dat ze lelijk is, een varken, ‘je eet alleen maar roze koeken’ of ‘ik zou het er niet op kunnen’. ,,Dat kan me niet schelen.” Eén opmerking ging haar wel door merg en been. Dat was toen ze zwanger was en iemand schreef dat ze het zo zielig vond voor haar dochtertje, omdat die haar moeder op jonge leeftijd zou verliezen. ,,Dat vond ik heel pijnlijk", vertelt ze zichtbaar aangedaan. ,,Omdat het ook zo duidelijk gericht is op mij pijn doen.”

Naar aanleiding van de tweede aflevering schreef Mayra Louise een blogpost op de site van Miljuschka waar het in de discussie over body positivity wel en niet omgaat, omdat ze vaak reacties krijgt als ‘obesitas promoten is nooit oké’, ‘Waar zijn de dunne lichamen, wij hebben ook issues’ en ook ‘Waarom laat je geen mannen zien, die worstelen hier ook mee!’

Innerlijk

In de tweede aflevering van de serie #Eerlijkefoto komen ook influencers aan het woord die obsessief met hun lichaam bezig zijn. Tijdens een training leren ze zich concentreren op hun innerlijk, wat voor veel tranen zorgt. Ze mediteren en krijgen een spiegel voorgehouden: dopamine scoren als je veel likes krijgt op je profiel heeft niets met jou te maken, maar met je profiel. ,,Het is shocking om te zien hoe een ideaalbeeld dat we hebben zo veel verdriet veroorzaakt”, zegt Miljuschka te midden van de cursisten. Ze houdt het maar amper droog als ze vervolgt: ,,Als ik me dan realiseer dat ik een dochter van 8 heb die daarin opgroeit... pfff.”

Zelf liet ze haar vetpercentage meten door gezondheidswetenschapper Guy Plasqui. Die stelt vast dat ze overgewicht heeft. De risico’s die dan om de hoek komen kijken: diabetes type 2 en hoge bloeddruk. ,,Dat vind ik moeilijk om te horen”, zegt Miljuschka. Gezondheid is het belangrijkste in je leven, vindt ze. ,,Dit was wel even een tik op mijn neus.”

Eerlijkheid is Miljuschka's handelsmerk. In de serie over haar droomboerderij zie je dat het weleens mis gaat met een verbouwing: