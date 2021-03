Michelinsterren liggen al op straat: staan te vroeg vermeld in app

Het weekend is voor een aantal topchefs bijzonder goed begonnen onder wie voor Hans van Wolde van het gloednieuwe Brut172 in het Zuid-Limburgse Reijmerstok en voor Richard van Oostenbrugge en Thomas Groot van 212 in Amsterdam. Deze patrons lijken door Michelin twee sterren te zijn toebedeeld. Brut172 zag vlak voor de eerste lockdown in maart 2020 het levenslicht.

Vanmorgen werd ontdekt dat in de officiële app van Michelin is af te lezen welke restaurants maandag tijdens de online bekendmaking vanuit DeLaMar Theater in Amsterdam een of meerdere sterren krijgen. Althans, zo lijkt het te zijn. ‘Netherlands 2021' luidt de kop, met daaronder termen als ‘new 1-star’ en ‘new 2-star’ boven flitsende foto's van restaurants en gerechten.

Patrick ‘t Hart van restaurant Zeezout in Rotterdam werd vanmorgen gebeld door zijn souschef. Hij wordt volgens de app overmorgen beloond met zijn eerste Michelinster. ,,Ik geloofde het niet. Maar het is inmiddels van zoveel kanten bevestigd dat ik wel moet aannemen. Niet normaal, na 23 jaar. Echt te gek.”



Daalder en Wils in Amsterdam, Pieters in Bergambacht, Kasteel Heemstede in Houten, Meliefste in Wolphaartsdijk, De Nieuwe Winkel in Nijmegen en Tilia in Etten-Leur wacht, volgens de app, maandag eveneens een Michelinster. Of er ook Michelinsterren in Nederland vervallen, dat vermeldt de app echter niet. De Michelinsterren gelden internationaal als de belangrijkste onderscheiding in de luxe restaurantsector.