Met kroketten kun je alle kanten op, maar de traditionele smaken zijn toch het meest populair

Koken & EtenIn Nederland eten we hem maar al te graag: de kroket. Of het nu op een broodje is tijdens de lunch of ‘s avonds bij de friet. Maar hoe wordt deze snack nou eigenlijk gemaakt? En waar komt hij vandaan?

In Nederland eten we per persoon gemiddeld 25 kroketten per jaar, in totaal komt dat neer op 400 miljoen kroketten. Dat de snack in ons land geliefd is, blijkt ook uit het wereldrecord kroketten eten dat op naam staat van een Nederlander: Jaap ter Naam at in 1998 in een uur tijd maar liefst 68 kroketten op.

Hoewel wij de snack dus veel eten, komt de kroket oorspronkelijk uit Frankrijk, zegt krokettenexpert Ilona de Wit. ,,De vleeskroket is daar waarschijnlijk ergens rond het jaar 1700 ontstaan. Een vergelijkbaar recept uit die tijd is te vinden in een kookboek dat geschreven werd door de kok van Lodewijk XIV. Van origine is de kroket een chique tussengerecht, maar in de 19de eeuw is hij geëvolueerd tot de snack die we vandaag de dag kennen.”

De Wit staat bekend als de bitterballenkoningin en schreef Het Bourgondische Bitterballenboek. Maar omdat een bitterbal in alles hetzelfde is als een kroket, behalve in de vorm, weet zij van deze snack ook een heleboel af. ,,Hoe hij in ons land terecht is gekomen weet ik niet, maar de kroket is al sinds 1734 terug te vinden in Nederlandse kookboeken.”

Banketbakkerskroket of slagerskroket

Een kroket wordt over het algemeen gemaakt op basis van boter en bloem, weet krokettenspecialist Floris van der Zwan. Hij produceert zelf kroketten en is onder andere mede-eigenaar van de winkel Het Kroket Loket. ,,Zo ontstaat er een roux, waarmee je de dikte van de inhoud kunt bepalen. De inhoud van een kroket heet salpicon, dat is over het algemeen wat dikker dan ragout. Doordat je de roux op een bepaalde manier gaart, kun je op die manier de dikte bepalen door middel van een bouillon, die je naar smaak toevoegt.”

Om de knapperige korst van een kroket te krijgen, maak je eerst een eiwitmengsel met batter, een mengsel van vocht, bloem en/of meel, waarbij het gewicht van het vocht hoger is dan dat van de bloem. Van der Zwan: ,,Dat mengsel kan je op basis van eigeel doen, maar tegenwoordig kan je ook ei-vervangers gebruiken om het vegan te maken. Van origine klop je het eiwit gewoon goed luchtig. Dan heb je nog een goede broodkruim nodig als paneer. Dat kan bestaan uit panko, maar het kan ook gewoon grof paneer zijn. Panko bestaat uit grovere vlokken, waardoor je die krokantheid in je korst meer krijgt.”

Van der Zwan adviseert de kroketten te frituren op 180 graden. ,,Maar als je er net iets onder zit is dat eigenlijk het mooist. Ontdooid laat je de kroketten 4,5 minuut in het vet bakken en ingevroren 6 minuten.”

Quote Vandaag de dag komen er ook steeds meer vegetari­sche varianten op de markt Krokettenspecialist Floris van der Zwan

Van rendang naar pesto

Traditioneel is de vulling van een kroket - de salpicon dus - gevuld met ofwel blokjesvlees, ofwel draadjesvlees, aldus De Wit. ,,Die met blokjesvlees staat bekend als de banketbakkerskroket, die met draadjesvlees als de slagerskroket. Naast de bekende kroket met vleesvulling zijn er uiteraard ook nog de garnalenkroket en de goulashkroket. Vandaag de dag komen er ook steeds meer vegetarische varianten op de markt.”

Met een kroket kun je eigenlijk alle kanten op, meent Van der Zwan. ,,Je kunt hem vullen met vlees, bijvoorbeeld Indische rendang, ajam pedis of chorizo. Maar je kunt ook een kroket maken voor vegetariërs en veganisten, dan vul je hem met bospaddenstoelen truffel of gegrilde paprika met feta. En vis kan er natuurlijk ook in.”

Ook Wanda van der Linden, oprichter van Stichting Kroket, weet dat een kroket geschikt is voor allerlei soorten vullingen. ,,Tijdens de workshops die wij geven laat ik deelnemers vaak een kroket van pesto maken. Dat is een hele toegankelijke smaak die iedereen wel lekker vindt. Daar doe je dan een beetje kaas bij, of eventueel een kaasvervanger om het veganistisch te maken. Je mist het vlees helemaal niet, dat vind ik wel een goed voorbeeld van wat je allemaal met de kroket kan doen.”

De traditionele smaken zijn volgens Van der Zwan toch het meest populair. ,,Dan heb je het dus over de kroketten met rundvlees, Hollandse garnalen en kaas. Dat zijn echte trekpleisters, ook bij toeristen.”

Nationale Krokettendag

Op 9 oktober is het Nationale Krokettendag, en zoals bij veel van dit soort dagen, is dat begonnen als een marketingstunt. Volgens Van der Linden hebben we deze dag te danken aan culinair journalist Johannes van Dam. ,,Hij is onze bekendste krokettenliefhebber. We vieren deze feestdag op 9 oktober, dat was namelijk zijn verjaardag.” Na zijn overlijden is Het Krokettenboek uitgebracht door twee vrienden van Van Dam, waarin zijn collectie van recepten en andere verzamelingen staan. ,,Bij de lancering van dat boek is de Nationale Krokettendag in het leven geroepen, in eerste instantie dus inderdaad als een soort marketingstunt voor het boek.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.