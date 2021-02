Met een sterrenmaaltijd door de stad wandelen? Dat kan sinds kort in Rotterdam

Wandelingen langs restaurants voor een afhaalhapje blijken populair in coronatijd en deze ‘veilige hobby’ krijgt nu een chique variant. In Rotterdam kunnen wandelaars sinds vorig weekend langs sterrenzaken hobbelen voor een coquille of ravioli van linzen. De tochten blijken populair. ,,Voor komend weekend zijn veel tijdsloten al volgeboekt.”

De culinaire wandelroute is een idee van het platform Heerlijk.nl. Sinds vorig weekend vinden er op zaterdag en zondag wandelingen plaats langs een achttal luxe restaurants in Rotterdam.

Deelnemers kunnen zelf een tijdslot kiezen en aangeven welke route ze willen lopen. Het platform stippelde een wandeling uit in Kralingen, maar er is ook een route door het centrum van de stad. De wandelaars gaan onder meer langs bij sterrenzaken Fred, Amarone, Joelia en Parkheuvel. Ook een restaurant als Gastrobar Ster is in de route opgenomen.

Win-win-winsituatie

Rick de Jonge van Heerlijk.nl: ,,Bij iedere zaak krijgt de wandelaar een hapje. Het is voor beide partijen een win-win-winsituatie. De wandelaar is even buiten en de restaurants kunnen weer aan de slag. De ondernemers reageren positief.”

Quote Doordat de drempel nu wat lager ligt, kunnen mensen die het zich normaal niet kunnen permitte­ren ook kennisma­ken met deze restau­rants Rick de Jonge, Heerlijk.nl

Wie denkt dat er voor de wandelroute honderden euro’s betaald moet worden, heeft het mis. Een arrangement kost ongeveer 41,00 euro per persoon. Wie ook een drankenarrangement wil, betaalt 25 euro meer. De Jonge. ,,De prijs ligt zo laag, omdat je natuurlijk de beleving van een restaurant mist. Doordat de drempel nu wat lager ligt, kunnen mensen die het zich normaal niet kunnen permitteren ook kennismaken met deze restaurants.”

Voor de komende twee weekenden staan er in ieder geval al wandelingen op de agenda. De Jonge verwacht echter dat ook in de daaropvolgende weken mensen een culinaire uitstap kunnen maken. ,,We horen zo veel positieve reacties. We willen er zeker mee doorgaan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.