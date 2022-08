Met een draaikolk of boterhamzakje? Zo maak je een perfect gepocheerd ei

Koken & EtenEen ei koken of bakken is niet heel moeilijk, maar een ei pocheren blijft voor veel mensen best lastig. Jammer, want pocheren is makkelijker dan je denkt.

Stel je een zachtgekookt ei voor, maar met een dooier die nog nét wat zachter is en luchtiger eiwit. Dat is ongeveer hoe een gepocheerd ei smaakt.

,,Een gepocheerd ei heeft een vloeibare dooier, omringd door een zacht, nét gekookt eiwit”, legt chef-kok Warren Pierce van Ted’s All Day Brunch in Den Haag uit. ,,Dat geeft het een andere textuur dan een gebakken of gekookt ei. En het blijft leuk om zo’n ei open te snijden en de vloeibare dooier over je eten te zien stromen.”

Quote Ik houd drie minuten aan. Kook het te kort en het ongekookte eiwit blijft waterig. Maar kook het te lang en je eindigt met een dooier die zacht maar niet vloeibaar is Warren Pierce, chef-kok brunchrestaurant Betina Drost-Oostveen, beter bekend als Betty van kookwebsite Betty’s Kitchen, snapt precies wat Pierce bedoelt: ,,Zo’n lopende dooier, daar worden mensen lyrisch van. Ik vind het zelf ook heerlijk. Een mooi gepocheerd ei is pure food porn.”

Het bekendste gerecht met gepocheerde eieren is eggs benedict. Dat is een gepocheerd ei op een geroosterde beschuitbol met ham, overdekt met hollandaisesaus. Hier zijn natuurlijk ook duizend-en-een variaties op te vinden in restaurants over de hele wereld. Wat dacht je van Çılbır, een Turks eiergerecht met gepocheerde eieren, yoghurt en botersaus?

,,Mijn persoonlijke favoriet is hartige havermout”, vertelt Drost-Oostveen. ,,Dat is havermout met een bouillon in plaats van melk en met een gepocheerd ei bovenop. Maar het is ook lekker op een brioche of als vleesvervanger op een truffelrisotto met parmazaan. Je kunt er alle kanten mee op.”

Pierce kiest voor shakshuka als persoonlijke favoriet: ,,Een pittige tomatenstoofpot waar je, vlak voor serveren, eieren in pocheert.”

Hoe maak je poached eggs?

Een echte chefkok pocheert zijn eieren met een pan water en een roerlepel. Dit is de bekendste manier, maar vraagt wat handigheid. Breng een pannetje water bijna aan de kook, zodat het nét niet bubbelt. Voeg een klein beetje azijn toe. ,,Dat helpt met stollen”, legt Drost-Oostveen uit. ,,Niet te veel, want dan krijg je een zuur ei.”

Roer vervolgens totdat je een draaikolk ziet verschijnen. Breek het ei open en laat het in de draaikolk vallen, zodat het één geheel blijft. ,,Wat voor mij het beste werkt, is het ei in een klein bakje breken zodat de dooier heel blijft. Dan kun je het vanuit het kommetje heel rustig in het water laten glijden.”

Roer niet in het water tot het eiwit begint te stollen, waarschuwt Pierce. ,,Dan krijg je een veel mooier ei.” Na twee of drie minuten ben je klaar. Pierce: ,,Ik houd drie minuten aan. Kook het te kort en het ongekookte eiwit blijft waterig. Maar kook het te lang en je eindigt met een dooier die zacht maar niet vloeibaar is.” Drost-Oostveen hanteert dezelfde tijden: ,,Ik houd twee tot drie minuten aan, zodat het eiwit gestold is maar de dooier zacht blijft.”

Schep het ei met een opscheplepel met gaatjes uit de pan en dep het kort af zodat het droog is.

Klinkt dat als een hoop werk? Dan is er een snellere, makkelijkere optie. Neem een boterhamzakje, wrijf olijfolie over de binnenkant en breek het ei boven het zakje. Bind het zakje dicht, stop het twee tot drie minuten in een bijna-kokende pan en klaar is Kees. ,,Dat kan bijna niet mislukken. En laat ik het zo zeggen: een ei in roerend water pocheren is het lekkerst, maar als ik voor mijn hele gezin kook duurt het te lang. Dan zijn zes boterhamzakjes in de pan een prima alternatief.”

Lekkere recepten met ei? Probeer dit broodje zelfgemaakte eiersalade met spekjes of deze eiburgertjes.

