Met dit recept bak je overheerlijk zuurdesembrood

Video Ook Zeeuwse horeca vroeg dicht: lekker tafelen is een race tegen de klok

7 oktober Lekker lang tafelen met zeven of acht gangen, espresso met huisgemaakte lekkernijen na, uitbuiken, kletsen en de tijd de tijd laten. Is fine dining nog wel haalbaar nu de verplichte sluitingstijd van 22.00 uur de keukenbrigade onder druk zet? En verleggen de betere restaurants het accent nu naar de lunch? We vragen het chef Rutger van der Weel van Katseveer (één Michelinster) in Wilhelminadorp en gastheer/mede-eigenaar Sjoerd Dooge van De Gespleten Arent in Middelburg.