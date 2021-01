Met deze tip knoei jij nooit meer met fastfood in de auto

Pizza of patat? Andrea (25) wil eens wat anders en zet een keten van Indonesi­sche dorpsto­ko's op

14 januari De 25-jarige Andrea de Fonkert uit Numansdorp was een beetje klaar met de friet, Chinees en pizza die in menig dorp al járen worden aangeboden. In april 2019 opende ze in haar geboortedorp een eigen Indonesische afhaalzaak genaamd Le Toko. Inmiddels zijn er drie Le Toko's - de vierde opent binnenkort - en een pop-upvariant. ,,Met Picnic en KLM zou ik graag een samenwerking aangaan.’’