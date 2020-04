Met deze makkelijke rozijnenbroodjes scoor je punten bij het paasontbijt

,,Deze broodjes maak je zonder gist. De inspiratie hiervoor komt van het sodabrood dat in Ierland veel werd gegeten", vertelt Rutger van den Broek over de rozijnenbroodjes, waarvan het recept uit Het makkelijke bakboek komt. Het is snel klaar, want je hoeft dit deeg niet te laten rijzen. ,,De karnemelk en baking soda werken heel goed op elkaar in, waardoor je een heel luchtig broodje krijgt.” ,,Ze zijn erg lekker met een laag roomboter en/of oude kaas", tipt Van den Broek. ,,Maar een waarschuwing: eet ze zo vers mogelijk op. De dag erna zijn ze keihard.”

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 °C en bekleed een bakplaat met bakpapier.



Doe de bloem, baking soda, het zout, de karnemelk, het ei en de citroenrasp in een kom en meng dit met een stevige lepel of handmixer met deeghaken tot een samenhangend geheel. Dit deeg blijft plakkerig, dus het is handig om een deegkrabber te gebruiken. In tegenstelling tot normaal brooddeeg mag dit deeg niet lang gekneed worden – gemengd is gemengd.



Meng de rozijnen door het deeg en verdeel het deeg op een bebloemd werkblad in acht gelijke delen. Maak van elk stuk een bolletje, leg deze op de bakplaat en druk het iets plat. Bestrijk de broodjes met losgeklopt ei en snijd met een scherp mes een kruis van ongeveer 1 centimeter diep in de broodjes.



Bak de broodjes in 18-23 minuten gaar en goudbruin. Laat ze afkoelen in een schone theedoek om te voorkomen dat de broodjes hard worden. Eet de broodjes zo vers mogelijk.