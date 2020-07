Met deze kookboeken kom je de zomer wel door

NOSH

Vier jaar geleden opende Esther Erwteman haar kookstudio Esther’s cookery in De Pijp. Vanwege haar Joodse achtergrond legde ze zich toe op de vegetarische keuken, omdat zij zich dan niet druk hoefde te maken om de (strenge) Joodse spijswetten.



Het werd een groot succes, ook omdat veel van de Joodse gerechten goed passen bij deze tijd. Shakshuka, fattouch en tabouleh zijn tegenwoordig op veel kaarten te vinden. Erwteman bundelde haar ­vegetarische Joodse recepten in het boek NOSH (spreek uit als näsh).



Hoewel de sefardische Joodse keuken hierin de boventoon voert, bevat het ook asjkenazische ­recepten. En natuurlijk vind ik daar wat van: er staat namelijk geen kugel met peren in! Wel de aardappelkugel, maar geen perenkugel. Erwteman heeft me beloofd dat die in een eventuele volgende druk zal worden toegevoegd.

30 euro