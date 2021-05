Met deze bonbons kom je goed voor de dag met Moederdag

video Carin maakt een ovenscho­tel met tonijn: ‘Een echt rampen­fonds-ge­recht’

23 april Een ovenschotel met tonijn uit blik, diepvriesspinazie en bladerdeeg. Binnen de vriendenkring van Carin Landsbergen uit Biezelinge is dit toch hét verzoeknummer. ,,Het is echt lekker, maar bovenal gemakkelijk, want de ingrediënten kun je lang op voorraad houden. In die zin is het een rampenfonds-gerecht!”