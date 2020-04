Met deze baktips kom je het lange weekend door

Het nieuwste bakboek van Janneke Philippi Desserts bij Janneke thuis bevat zoete recepten met weinig ingrediënten: eenvoudige recepten die én lekker én simpel te maken zijn. Twee ervan zijn de Franse chocoladetaart (zonder bloem) en de panna cotta. Allebei niet moeilijk om te maken.



Het is wel goed om bij de taart geduldig te zijn: hoe heerlijk de taart ook ruikt als hij uit de oven komt, hij kan echt pas aangesneden als hij helemaal is afgekoeld. ,,En schrik niet als hij een beetje inzakt", zegt de kookboekenauteur in een telefonische toelichting. ,,Dat hoort.” Het enige dat eigenlijk kan misgaan is dat de temperatuur in de oven te hoog staat. ,,Dan worden de randjes hard.”



In de podcast Achter het Verhaal vertelt redacteur Ellen den Hollander meer over deze recepten:

Franse chocoladetaart



Bereiden: 20 minuten

Oven: 45 minuten



Ingrediënten

VOOR 8-10 PERSONEN

200 gram ongezouten

roomboter

200 gram pure chocolade, grofgehakt

4 eieren

200 gram suiker

Verder nodig: mixer, springvorm van 20 cm doorsnede met bakpapier

Bereiding

Verwarm de oven voor tot 180 ºC. Smelt de boter met de chocolade op laag vuur, roer glad en laat afkoelen tot kamertemperatuur.



Klop met een mixer de eidooiers met de suiker bleekgeel en romig. Klop de eiwitten met schone (!) gardes in een andere kom met een mespunt zout tot stevige pieken.



Meng de chocoladeboter door de dooiercrème. Spatel het eiwitschuim erdoor. Schenk het beslag in de springvorm.



Bak de taart 45 minuten in de voorverwarmde oven, tot de bovenkant stevig en krokant voelt en de binnenzijde nog zacht en romig is. Laat de taart helemaal afkoelen voor je ‘m in 8-10 puntjes snijdt.

Panna cotta met bosvruchten.

Panna cotta ai frutti di bosco

Voor 4 personen

Bereiden: 20 minuten

Wachten: 3 uur

Ingrediënten

3 blaadjes witte gelatine

500 ml slagroom

75 gram suiker

1 zakje vanillesuiker

2 eetlepels bosvruchtenlikeur

250 gram bosvruchten (vers of diepvries)

Verder nodig: 4 puddingvormpjes (inhoud 150 ml)

Bereiding

Week de gelatine 5 minuten in een kom met ruim koud water.



Breng in een steelpan de slagroom met de suiker – houd 2 eetlepels suiker apart – en de vanillesuiker aan de kook. Roer tot alle suiker is opgelost.



Neem de pan van het vuur. Los al roerende de goed uitgeknepen gelatine op in de warme room. Voeg de likeur toe.



Spoel de vormpjes om met koud water en laat ze goed uitlekken (niet afdrogen!).



Schenk de warme room in de vormpjes en laat afkoelen tot kamertemperatuur. Zet de puddinkjes minstens 3 uur in de koelkast om op te stijven.



Verwarm de bosvruchten met de 2 apart gehouden eetlepels suiker en 2-3 eetlepels water tot de vruchten openbarsten en het sap vrijkomt. Laat de saus afkoelen tot kamertemperatuur.



Houd de vormpjes enkele tellen in een kom heet water. Leg een bordje op de vormpjes en keer ze samen. Verwijder de vormpjes en schep naast elk puddinkje een beetje bosvruchtensaus.