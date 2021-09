Mediterraans chique sfeer bij BeyMen: kruidige Turkse gerechten en een waterpijp als dessert

Zomeroes­ter smaakt vol en romig

3 september We zomeren graag nog even na met een zomeroester. Wouter Kik is chef-kok en mede-eigenaar bij restaurant Codium in Goes. Kik heeft zijn hele leven al iets met oesters. ,,Ik at al op jonge leeftijd oesters met een plakje komkommer, dat vond ik toen al een heerlijke combinatie”, lacht hij. ,,Die bereiding maak ik nu nog steeds, al is het plakje vervangen door een gel en versterkt een zelfgemaakte kombucha deze smaakcombinatie.”