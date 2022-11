Maureen Tan wint met Java prijs voor beste kookboek: ‘Je kunt nu ingrediënten veel makkelijker kopen’

Ze zit altijd vol ideeën, vol verhalen en vol goede zin om te koken. En te praten over eten. Maureen Tan schreef eerder de Bijbel van de Indonesische Keuken maar ze was daarna nog lang niet uitgeschreven. ,,In de bijbel kon ik geen anekdotes en verhalen kwijt en dat vind ik zo mooi aan Java. Daar kon dat wel.”

Indonesisch eten is populair, merkt Tan. ,,In een Indonesisch restaurant hoorde ik iemand zeggen dat Nederland is klaar voor de authentieke smaken. Eten zoals je daar eet, in plaats van aangepast eten aan de Nederlandse smaak. Dat is ook hoe mijn recepten zijn.”

Het mooie is dat het ook kan, koken zoals daar. ,,Je kunt nu ingrediënten veel makkelijk kopen. Mijn ouders kwamen hiernaartoe in 1965. Toen had je allemaal poeders die de echte ingrediënten moesten vervangen. Als mijn moeder nu nog zou leven zou ze haar ogen uitkijken. Laatst vond ik zelfs kleine peteh cina-boontjes. Die kun je gewoon bestellen bij de grote toko’s. De wereld wordt steeds groter.”

Quote Java geeft een prachtig inkijkje in de cultuur van Java door aantrekke­lij­ke foto’s en veel achter­grond­in­for­ma­tie Juryrapport over Java

Haar boek viel zeer in de smaak bij de vakjury van de grootste kookboekenverkiezing Kookboek van het Jaar. Daaraan deden zowel Nederlandse als vertaalde kookboeken mee. De organisatie was in handen van culi-platform Food&Friends. De jury meldde over Tans boek: ‘Het boek is een culinaire reis door Java met mooie gerechten uit alle regio’s van Java, ingedeeld per gebied. Door de focus op een gebied, krijgt de lezer naast de bekende recepten ook nieuwe of bekende recepten met een eigen twist. Daarnaast geeft het kookboek een prachtig inkijkje in de cultuur van Java door aantrekkelijke foto’s en veel achtergrondinformatie.’

Jammer dat foto's schieten van de Javaanse eetcultuur er door de lockdowns afgelopen jaren niet inzat. ,,Reizen naar Azië was nog moeilijker dan in Europa", schetst Tan. ,,Toch heb ik zoveel gave recepten gevonden. Indonesië is ook zo groot: 17.000 eilanden en meer dan 650 etniciteiten waardoor er veel invloeden zijn uit andere keukens, zoals uit China en Portugal.”

Eten met Nick, van de populaire YouTuber Nick Toet, kreeg de meeste stemmen en won daarmee de publieksprijs van 2022. De Beste Kookboek van het Jaar fotografie award 2022 ging naar de fotografe Charlotte Bland van La vita è dolce (uitgeverij Becht). Vormgever van De bakatlas, geschreven door Heel Holland Bakt winnaar Rutger van den Broek (Carrera culinair), Thijs Koelemeijer ontving de Beste Kookboek van het Jaar vormgever award 2022.

De Eervolle vermelding ging naar Altijd zondag van Wil Demandt. ‘Het is meer dan een kookboek', schreef de jury. ‘Het is een culinaire biografie, een historisch document en een afsluiting van een tijdperk. Wil Demandt is een begrip in de culinaire wereld die niet verloren mag gaan.’

