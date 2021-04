Martin eet bij alle 255 vestigingen van McDonald's: ‘Weet niet of ik wil weten wat het gekost heeft’

Wat Eten We Vandaag: Kruidige pulled pork taco’s

24 april Deze taco’s zijn geïnspireerd door het Mexicaanse gerecht Cochinita Pibil. Het vlees wordt gekruid in een smaakvol mengsel met onder andere de specerij annatto. Annatto is zeer geliefd in Latijns-Amerika en zorgt voor een uitgesproken smaak.