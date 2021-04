Martijn laat mensen die hun smaak verloren weer proeven: ‘Ik vind het soms zelf echt niet te eten’

Koken & eten Zakjes ketchup in VS niet aan te slepen door massaal bestellen van takeaway

7 april Sinds de uitbraak van de coronapandemie zijn veel horecazaken overgeschakeld op takeaway. Nu dreigt er een tekort aan zakjes met tomatenketchup in de Verenigde Staten, waar het sausje razend populair is. De productie bij Kraft Heinz Co. draait op volle toeren, maar het bedrijf kan het aantal bestellingen niet bijhouden.