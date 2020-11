Manuel (44): ‘Ik vind het ergste van onze generatie dat we vragen om een watertje tussendoor’

In de nieuwe podcast De Veertigers praten presentatoren Sander de Heer (45), Wytske Kenemans (40), Jet Sol (49) en Manuel Venderbos (44) over grijze haren, vriendschappen, relaties, werk, geld, seks, familie en zichzelf. Vandaag gaat het over drank: kunnen ze daar minder tegen, of zijn ze juist meer gaan drinken?

In deze aflevering van de podcastserie trekken de veertigers de fles open en vertellen ze over hun meest gênante dronkemansacties. Gaan ze tegenwoordig verantwoordelijker met drank om en wat waren hun favoriete drankjes?

Wytske steekt gelijk van wal met haar eerste tequilaverhaal. Op 16-jarige leeftijd dronk ze het drankje voor het eerst met een vriendinnetje. ,,Elke keer als ik niet keek, schonk mijn vriendinnetje een scheutje tequila in mijn glas, tot de fles ineens leeg was.”

Kotsend van de tequila

De twee fietsten later naar een bar waar Wytske de hele bar onder kotste. ,,De bareigenaar flipte helemaal, want die wist: die gaat dat niet opruimen. De eigenaar was uiteindelijk zo boos dat hij mij naar buiten sleurde. Dus ik stond daar tegen een boom aan en al mijn vrienden van school stonden eromheen. Het was de eerste keer dat ik dronken was van tequila, niet eens echt mijn eigen schuld vond ik; het was echt de fout van mijn vriendin”, zegt ze lachend.

Volledig scherm De Veertigers hebben het deze aflevering over zuipen. © AD

Of Wytske geleerd heeft van haar acties? ,,Er zijn nog wel eens soortgelijke acties voorgekomen, maar altijd met slechte tequila’’, benadrukt ze. Voor de gelegenheid is ze daarom naar de slijterij gegaan en tovert ze tijdens de aflevering een ‘goede tequila’ tevoorschijn.

Nooit meer tequila

Quote Ik heb héél lang geleden gezworen dat ik nooit meer tequila zou drinken Jet ,,Ik heb héél lang geleden gezworen dat ik nooit meer tequila zou drinken”, zegt Jet terwijl ze in schaterlachen uitbarst. ,,Het is een donkere tequila en hij schijnt op hout gerijpt te zijn dus Jet, vandaag is het moment dat wij een goede tequila gaan drinken”, zegt Wytske. ,,Nou ja, dan moet ik inderdaad de belofte aan mijzelf verbreken. Maar wat ik mij ervan herinner is dat ik héél veel tequilaatjes heb gedronken.”

Manuel heeft een heel ander verhaal. ,,Het leukste verhaal was toen ik 13 was. Toen stond ik met mijn ouders op een camping in Limburg, waar ze een bierproeverij deden. Ik lustte wel bier en brutaal schreef ik mij in. Het was de bedoeling om alle biersoorten te raden; ik had er veertien van de zeventien goed en won een waterdichte radio.”

Sander herkent zich totaal niet in de kotsverhalen van Wytske. ,,Ik hou wel van een drankje, maar ik ga nooit over mijn nek. Misschien wel een keer, maar ik weet de dag erna vaak nog alles.”

Volledig scherm De makers van De Veertigers: Jet, Sander, Manuel en Wytske. © Kevin Paro

Geen sterke drank meer

Quote Sterke drank is gewoon niet mijn vriend Jet Na haar tequiladebacles heeft Jet gezworen geen sterke drank meer te drinken. ,,Sterke drank is gewoon niet mijn vriend. Ik word er heel luidruchtig van, ga heel hard zingen en in alle lampen hangen. En ik zeg tegen iedereen: oh, ik vind jou eigenlijk helemaal niet zo’n lul. Dat is gewoon niet handig.” Allemaal redenen waarom ze veel minder is gaan drinken. ,,Ik kan er ook gewoon niet zo goed tegen.”

Hoe zit het bij de andere veertigers? ,,Als ik dit zo zie drink jij nog steeds wel stevig door Manuel”, begint Sander terwijl de veertigers nippen van hun tequila. Manuel: ,,Op zich kan ik ‘m nog wel raken, maar echt stukken minder dan vroeger. Als ik nu een keertje drink word ik er jolig, rustig of misschien wel moe van. Ze noemen mij soms ook wel de tukkende bever.”

Die vermoeidheid herkent Sander ook. Hij viert nog jaarlijks carnaval. ,,Dat vind ik de laatste jaren wel echt inkomen. Sinds ik veertig ben, denk ik bij elk biertje: poeh… En dan is het na tien bier nog maar 17.00 uur ‘s middags. Van alleen bier drinken word ik echt moe.”

Wytske kiest tegenwoordig veel beter uit wat ze drinkt en wanneer het genoeg is. ,,Op een avond drink ik goede wijn, ongeveer vier gin-tonics en als ik eraan denk een paar watertjes tussendoor en dan ga ik naar huis.”

Watertje tussendoor

Quote Dat vind ik wel het ergste van onze generatie, dat we vragen om een watertje tussendoor Manuel Manuel haakt gelijk in op dat watertje tussendoor. ,,Dat vind ik wel het ergste van onze generatie, dat we vragen om een watertje tussendoor. Dan geef ik een rondje en dan weet ik dat de helft dan aan hun watertje zit. Het heeft niks met rijden te maken, maar gewoon dat je op dat moment denkt: even een watertje tussendoor. Ja, kom op zeg!”

Zo passeren er tijdens de aflevering nog meer voorbeelden en gekke verhalen de revue. Zo vertelt Jet als uitsmijter over die keer dat ze met véél te veel drank op zomaar inbrak in iemands huis en daar ging strijken. ,,Het leek me zo leuk om die was te strijken en te vouwen en dat iemand de volgende dag dan zou denken: hebben de kaboutertjes dat soms gedaan?”, proest ze het uit.

Dit zijn De Veertigers

Jet Sol (49) is presentator (RTL, Omroep West, RTV Rijnmond, Tros). Is dol op literatuur en koken en trouwde op haar 40ste met grote liefde Kevin. Uit een eerdere relatie heeft ze een zoon van 18.

Manuel Venderbos (44) is presentator van De Ochtend Show to go op onze site. Maakte radio (3FM) én tv (Galileo, Jong). Heeft een vrouw, een zoon (9) en dochter (12). Is dol op hardlopen, strakke shirtjes, zaalvoetbal en drop.

Sander de Heer (45) is radiomaker (3FM, 538, Radio 2, Sublime). Hij is net met vrouw, dochter (6) en zoon (2) van de stad verhuisd naar het bos en heeft het mountainbiken ontdekt.

Wytske Kenemans (40) is vers bij de club van 40 en moeder van een zoon (4) en dochter (1). Is vooral bekend als presentator op SBS6, RTL én als dj op Fresh FM. Organiseerde vroeger dancefeesten met haar broer en vindt dat je als veertiger nog steeds prima naar een feestje kunt. Sport, danst en reist - nou ja, vóór corona dan.

Luister hier alle afleveringen van De Veertigers:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De Veertigers is ook te beluisteren via Spotify of Apple Podcast.

Bekijk hier de video’s over Koken&Eten:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.