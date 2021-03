Makreel is ondergewaardeerd visje: ‘Het zijn de graatjes’

Niet alle Nederlanders omarmen de makreel met evenveel liefde. Volgens cijfers van het Visbureau verschijnt de makreel bij een op de vijf huishoudens weleens op tafel. Andere vissen zijn veel populairder. Zalm bijvoorbeeld, of haring. En witvissen als koolvis en kabeljauw natuurlijk, van de kibbeling. ,,Terwijl de makreel een lagere CO 2 -voetprint heeft die lager is die beduidend lager is dan die van vlees. En zelfs lager dan die van vleesvervangers als tofu of een vegaburger”, aldus directeur Agnes Leewis. In viswinkels staat de vis extra in de belangstelling. Die reclame heeft Kuijk niet nodig, zij gebruikt hem toch wel, het liefst in een ovenrecept. ,,Ik heb in mijn kookboek Basisboek Indonesisch een recept waarbij je de makreel vult met kruiden.”



Toch zijn veel Nederlanders huiverig voor makreel. Kuijk: ,,Ik merk er zelf niet zoveel van, maar ik snap wel waarom die niet de eerste vis is die mensen kiezen. In Europa werken we veel met sausjes - wittewijnsaus of dillesaus - en dan kies je liever een vis die een zachtere smaak heeft, zoals kabeljauw. Witvis is hier populairder. Jammer, want het is echt een dankbare vis om mee te koken.” Wat ook meespeelt: het gedoe. ,,Aan filets heb je geen werk. Ik hoor altijd: ‘Die graten!’ Daar hebben de meeste mensen geen zin in.” En als makreel op tafel komt, dan is het vaak gerookte. ,,Ik eet hem zelf vaker zo dan gerookt. Dan heeft hij een meer aardse, volle smaak. Je kunt makreel gebruiken in bijna alles. Pasteitjes met makreel! Dat krokante van het deeg en die vulling met zoveel smaak...”