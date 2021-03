Macarons maken zonder ei en boter? Janny van der Heijden heeft haar twijfels maar proeft ze wel

Vega macarons? Of citroen meringuetaart zonder ei of boter? Janny van der Heijden staat door Heel Holland Bakt bekend als lekkerbek en kenner. En als kookboekenauteur heeft ze veelvuldig over patisserie geschreven. Voor het tv-programma De Smaak van Nederland gaat ze vanavond op zoek naar de vega opties voor taartjes en toetjes. Met enige scepsis, zo lijkt het.



De mannen van de Vegan Academy (Joris Schildknecht en Eke Marien) zijn ze ervan overtuigd dat het kan, lékker bakken zonder dierlijke producten. Sterker nog, ze doen het en laten Van der Heijden graag zien hoe zij hun lekkers maken op plantaardige basis. Zo maken ze merengue van aardappelproteïne.

In de plantaardige keuken wordt veel kikkererwtenvocht gebruikt om merengue te maken. ,,Het nadeel van aquafaba is dat het heel snel zwart wordt", legt Marien uit. ,,Terwijl het mooie van het aardappelproteïneschuim is dat het mooi lichtbruin kunt branden.” Van der Heijden ziet bewonderend toe hoe het spul dik en lobbig oogt als geslagen eiwitten ,,Mooi zeg.” Schildknecht laat zijn brander over de witte dotjes schuim gaan en de hoogte delen krijgen inderdaad die lichtbruine kleur die eiwit ook krijgt. ,,Nu wil je straks ook een hapje proeven", raadt Marien en krijgt een instemmend geluid en een glimlach van Van der Heijden.

Vegan macarons

Quote Het smaakt echt naar een citroenme­ren­gue­taartje Janny van der Heijden Ei, boter en melk niet gebruiken, dat is écht een uitdaging, vindt presentatrice. ,,Die ingrediënten horen echt bij patisserie.” Over macarons zei iedereen in de patisseriewereld: nee, dat kan niet zonder. ,,Dat is onmogelijk, dat je vegan macarons kunt maken.” Marien zegt dat het aardappelproteïne ‘als een tierelier’ werkt. Dat wil Van der Heijden zelf wel even testen. ,,Als ik heel eerlijk ben, dan vind ik deze niet onderdoen voor een traditionele macaron, terwijl je dus het eiwit vervangen hebt en de boter vervangen hebt.”



Voor de carrotcake valt het experiment helemaal goed uit. Met een beetje matcha (groenetheepoeder) en zout krijgt de taart een oppepper. ,,Ik vind deze veel frisser.”

De ultieme test is die van de citroenmerenguetaart. De kleur van de plantaardige versie komt van wortelsap. ,,Normaal komt de kleur van de dooiers, maar die gebruik je niet", legt Marien uit. ,,Maar je wilt wel dat het geel is.” ,,Het smaakt echt naar een citroenmerenguetaartje", luidt de reactie van Van der Heijden, die er vast van overtuigd was dat bakken alleen met eieren en boter kon. ,,Het kan dus wel.” Het kan in veel gevallen zeker, zegt Marien. ,,Dat is onze missie", zegt Schildknecht. ,,Om te bewijzen dat dat gewoon kan.”

Hoe vegan is Nederland?

Eten we graag plantaardig of willen we toch nog steeds liever een stukje vlees of verse vis? Uit een enquête van 24Kitchen blijkt dat afgelopen drie jaar het eten van vlees is afgenomen, in elk geval onder de respondenten. De belangrijkste redenen om minder vlees die zij noemen: milieu, gezondheid en dierenwelzijn.

