Maaltijdvervangende repen en shakes zijn ongezond: te veel suiker, te weinig eiwitten

De bond onderzocht 23 maaltijdvervangers. Van de zeven repen in de test heeft geen enkele een gezonde samenstelling. Slechts een handjevol van de zestien shakes in de test bevat de aanbevolen hoeveelheid eiwit.

In een gezonde maaltijdvervanger zitten het liefst weinig suikers. Toch loopt het suikergehalte in een aantal producten flink op, tot 25 gram per maaltijd. ,,In een deel van de onderzochte repen en shakes is de suiker vervangen door glucosestroop of maltodextrine. Dit levert, net als suiker, geen vitamines, mineralen en vezels, maar wel calorieën”, aldus de Consumentenbond.