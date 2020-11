Maakt het drinken van chocolademelk je slimmer?

Het gaat om een klein onderzoek. Tijdens het onderzoek kregen 18 gezonde mannen tussen de 18 en 45 jaar twee keer een glas chocolademelk aangeboden met een tussenpoos van twee weken. In het ene glas zat chocolademelk met een hoog gehalte flavonoïde en in de andere een laag gehalte van de stof.



Voor het drinken ademden de proefpersonen ook nog een extra dosis koolstofdioxide in. Het ging om een hoeveelheid die ongeveer 100 keer groter is dan de normale concentratie in de lucht. Dit was bedoeld om de bloedcirculatie in de hersenen uit te dagen, aldus de wetenschappers. Voor en na het drinken voerden de vrijwilligers cognitieve tests uit, terwijl het zuurstofgehalte in hun bloed werd gemonitord.