Maak je groenten lekkerder en je eet er automatisch meer van: ‘Je kunt er ook friet van maken’

VideoDat groenten gezond zijn en weinig calorieën bevatten is algemeen bekend. Toch haalt de gemiddelde Nederlander de aanbevolen hoeveelheid van 250 gram per dag niet. Met deze tips zorg je ervoor dat je meer groenten eet.

1. Begin op tijd

Het helpt om je groenten niet te laten wachten tot het avondeten. ,,Doe bijvoorbeeld ‘s ochtends wat groenten door je ontbijtsmoothie, of zorg dat je altijd wat snackgroenten bij je hebt”, tipt Isabel Boerdam, oprichter van het vegetarische foodblog De Hippe Vegetariër. ,,Eet bijvoorbeeld ook eens een paprika of plakjes komkommer op je broodje kaas. Soep is ook een ideale manier om veel groenten ergens doorheen te blenden, of eet een salade of wrap met groenten voor de lunch.”

Genoeg manieren dus om gedurende de dag wat meer groenten binnen te krijgen. ,,De hoeveelheid voedingsstoffen verschilt per groentesoort, daarom is het goed om te variëren”, zegt Suzanne Jacobs, culinair expert bij het Voedingscentrum. Variëren kun je doen door je te houden aan de groenten van het seizoen. ,,Die zijn dan ook nog eens betaalbaarder, omdat ze in grote hoeveelheden beschikbaar zijn”, weet Boerdam.

,,Groenten en fruit van het seizoen zijn minder belastend voor het milieu dan soorten die zijn geïmporteerd uit landen buiten Europa, per vliegtuig zijn vervoerd of zijn gekweekt in een verwarmde kas”, vult Valerie Mattheussens, diëtist bij WW (dat eerder Weight Watchers heette), aan.

2. Maak je groenten op een andere manier klaar

Groenten als wortel, ui en prei zijn het hele jaar door een duurzame keuze. ,,Bloemkool is in Nederland ook het hele jaar door beschikbaar”, aldus Boerdam. ,,Een gekookt bloemkoolroosje vind ik ontzettend suf, maar je kan het in de oven simpel roosteren met een beetje olie, peper en zout. Zet de oven 25 minuten op 200 graden en je hebt een fantastische bloemkool.”

Van bloemkool kun je ook rijst maken door hem met een keukenmachine in fijne stukjes te malen. ,,Voeg dat toe aan je zilvervliesrijst en laat het een minuutje meekoken. In zilvervliesrijst zitten graanvezels, daarom is het belangrijk om een mix te maken tussen die twee”, legt Jacobs uit. ,,Je kunt van groente ook friet maken, bijvoorbeeld van wortel of pastinaak. Doe er wat olie overheen en een beetje tijm erbij is heel lekker. Voeg wat paprikapoeder toe, meng het door elkaar en bak het een half uur op 200 graden.”

,,Maak spaghetti van je courgette, of gebruik een sla- of koolblad als wrap”, tipt Boerdam. ,,Zo vervang je koolhydraten door groenten en krijg je snel meer groenten in je maaltijd. Je kunt ook een hummusspread maken en daar rode biet doorheen pureren, of spinazie door je pannenkoekenbeslag doen. Zo verstop je de groenten eigenlijk een beetje.”

3. Wees voorbereid

Als je meer groenten wilt toevoegen aan je maaltijd, kun je ook aan meal-prepping doen, tipt Mattheussens. ,,Maak bijvoorbeeld zelf je (pasta)sauzen in grote porties en vries ze in kleinere porties in. Je kan een aantal producten vervangen door groenten, zoals bloemkoolrijst in plaats van de normale rijst, of courgette, geraspte wortel of rammenas in plaats van pasta.”

