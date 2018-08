Linkshandig? Dan zijn deze dingen heel herkenbaar

1. Koffiemokken

De oren van koffiemokken zitten voor linkshandigen altijd aan de verkeerde kant. Dat heeft wel zo zijn voordelen: dan ben jij vast retegoed in het ondersteboven lezen van tekstjes.

2. Scharen

De meerderheid van de knutselindustrie houdt nog geen rekening met de 'lefties', waardoor de scherpe kant meestal aan de verkeerde kant uitvalt. Er bestaat wel zoiets als een schaar voor je linkerhand, maar ach: knippen met rechts heb je vast ook wel goed onder de knie!

3. Blikopeners

Het openen van een blik is een zware klus voor linkhandigen. Er zijn speciale blikopeners op de markt voor de 'lefties'.

Etiquette

Eenmaal aan tafel zul je ontdekken dat ook de etiquette vooral op rechtshandigen toegespitst is. Messen liggen rechts van je bord en vorken links. Daarnaast dient je maaltijd altijd links van je geserveerd te worden. Soep daarentegen wordt vanaf rechts opgediend. Je waterglas staat precies boven je bord. Links ernaast staat het glas voor rode wijn. Links daar schuin onder staat het witte wijnglas dat iets groter is dan het glas voor rode wijn. Rechts boven het witte wijnglas kan nog een wijnglas staan. Dit is dan bedoeld voor dessertwijn.

Veel linkshandigen hebben geleerd om op de 'rechtshandige' manier te eten en te drinken. Uit Brits onderzoek blijkt zelfs dat 74 procent zijn mes 'gewoon' rechts houdt.

Niet overal ter wereld gelden dezelfde etiquette. Want alhoewel Amerikanen hun eten hetzelfde snijden als wij, eten ze vervolgens met hun vork in de rechterhand. In Nederland wordt dit juist gezien als niet netjes.