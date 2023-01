Liefhebber Eke proefde duizenden snacks en selecteerde de zes gekste combinaties

Koken & EtenHou jij van gekke combinaties als je iets lekkers smikkelt? Brood met chips of mandarijnen met mosterd? Eke Bosman test al jaren snacks in ons land en koos voor deze site snacks die bizar klinken maar vaak verrassend lekker zijn.

Van alle Nederlanders heeft Eke Bosman misschien wel de leukste hobby die je kunt bedenken: snacks testen en daarover vertellen op social media. Op Instagram is zijn aanpak een succes: onder de naam Snackspert vertelt hij sinds 2014 drie à vier keer per week aan zijn meer dan 100.000 volgers waar je goede (en minder goede) snacks kunt scoren.

Dat zijn er best veel, erkent Bosman. ,,Maar het zijn niet alleen hoofdgerechten. Ik proef ook wel eens een nieuw borrelhapje uit de supermarkt.” En nee, hij eet niet altijd iets gefrituurds als avondmaaltijd. ,,De andere dagen eet ik lekker en gezond.”

Zijn motto's: ‘Ik recenseer en eet te veel snacks’ en 'Geen snack is mij te gek'. Maar wat is in zijn ogen een goede snack? ,,Ik denk dat het werkt als de smaken elkaar aanvullen. Het zoet en zoute bijvoorbeeld en het scherpe en het bittere. Het is ook fijn als je niet bij hap één al een eentonige smaak proeft, maar dat je het ene smaakje na het andere doorkrijgt.”

Quote Ik bereik wel een half miljoen mensen per maand. Knettergek eigenlijk Eke Bosman, bekend als de Snackspert

Het gaat dus om de combinatie. Om die reden is het voor Bosman onbegrijpelijk als iemand een zak patat zonder saus eet. Zelf noemt hij de gesneden en gefrituurde aardappelstaafjes ‘frietpatat’. ,,Het is mijn eigen combinatiewoord. Officieel is het patates frites, dus het is beide. Er zijn volgers die het overnemen.”

Volledig scherm Eke Bosman. © Snackspert

Snacks proeven 'beetje uit de hand gelopen’

Die fans, die zijn dol op de berichten, waarvan er nu al duizenden zijn gepost. Bosman vermoedt dat zijn berichten effect zouden kunnen hebben op de populariteit van snacks die hij heeft gerecenseerd. Hoewel hij dat niet hard kan maken. ,,Ik bereik wel een half miljoen mensen per maand. Knettergek eigenlijk. Het is een beetje uit de hand gelopen.”



Dat zorgt ervoor dat mond-tot-mondreclame soms nét iets te hard gaat. ,,Ja, ik zet soms wel iets in gang.”

Bosman is van plan een app te gaan maken waarop je zijn recensies kunt zoeken op de kaart en waarin je ook kunt zoeken op soort snack. ,,Ik ga de recensies inventariseren. Zoeken in de feed kan bij Instagram niet.” De volgens Bosman ‘idiote combinaties die ook lekker zijn’ vind je hieronder.

6. Frikandel speciaal met sambal

Volledig scherm Frikandel speciaal met sambal. © Snackspert

,,Een eervolle vermelding krijgt van mij de frikandel speciaal met sambal van Rriture d’Anvers in Zandvoort. Curry heeft scherpte maar sambal zet alles in vuur en vlam. Een geniale combinatie, wat mij betreft.”

5. Patatje samoeraisaus met pittige mayo

Volledig scherm Patatje samoeraisaus. © Snackspert

,,Wendy’s in Goes is een heel leuke snackbar. Ook weer zo'n geniale combinatie. Je hebt patatje oorlog, patatje flip en patatje speciaal. Maar een patatje samoeraisaus met pittige mayo, die heeft nog een naam nodig. Geweldig die combinatie. Ik hou ook van pindasaus met pit. Dat romige van de mayo... Het is niet heel gek, ik zou het vaker bestellen als ik het ergens zag.”

4. Discodel

,,Dit is misschien wel de meest bizarre snack die ik ken: de discodel van cafetaria Karel de Grote in Nijmegen. Een frikandel met mayonaise en spikkels. Het is wat mij betreft wel een gimmick. Ik vind het geen toegevoegde waarde geven deze snack. Maar ik snap wel dat het een cultding in Nijmegen is geworden. Je moet het gewoon een keer proberen.”

3. Shoarmapizza

Volledig scherm Pizza shoarma. © foto website New York Pizza

,,Nog zo'n geniale combinatie met knoflooksaus. Italianen zullen boos worden als ze van deze pizza horen maar ja, fastfoodketens moeten zich gewoon richten op fastfood. Dit is vet, het vult en is ideaal voor bij een voetbalwedstrijd.”

2. Smullers kebabsoufflé

Volledig scherm Smullers kebabsouflé. © Snackspert

Helaas bestaat hij niet meer. Maar de kebabsoufflé van Smullers was een soort cordon bleu. In plaats van ham zit er kebab in. Ik hoop dat iemand dit leest en hem weer gaat maken. Want hij heeft te weinig aandacht gehad, vind ik.”

1. Pizza Marjolein

Volledig scherm Pizza Marjolein. © Snackspert

,,Deze staat voor mij met stip op nummer 1. De Pizza Marjolein is een Turkse pizza met twee kroketten erin met extra veel knoflook. Dat is een geniale combinatie. Bij mij overheerste vooral de verbazing dat het niet goor is. Maar ja, je eet kroketten ook op een boterham dus waarom geen Turkse pizza.”



Er hoort flink wat knoflooksaus op, vindt Bosman. ,,Om elf uur ‘s avonds is knoflooksaus zeer welkom. De pizza werd me getipt door een vriend van mij. Dat was in 2016.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.