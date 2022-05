Lidl past afbeelding op kroepoekverpakkingen aan vanwege ‘racistische’ elementen

Volgens een woordvoerder van Asian Raisins kwamen er meerdere klachten binnen over de kroepoekverpakkingen en was dat de aanleiding om actie te ondernemen. Op de afbeelding zie je een kogelhoed en een lange snor en daar willen veel Oost- en Zuidoost-Aziatische Nederlanders liever niet mee geassocieerd worden.

De kogelhoed is een traditioneel kledingstuk dat alleen gedragen werd door arbeiders op het land. Een man met een snor vertegenwoordigt dan weer een fictief personage, dat zo’n 100 jaar geleden ontstaan is om de expansie van Azië te symboliseren. Aziatische mannen met een snor zijn ook vaak kwaadaardige personen in films. Een beeldvorming die dus niet meer van deze tijd is.

De woordvoerder van Asian Raisins erkent dat het voor veel Nederlanders een doodnormale verpakking is. ,,Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen met een niet-Aziatische achtergrond dit niet snappen. Als je er niet mee geassocieerd wordt, dan kan je dat ook niet begrijpen’’, zegt hij. ,,Het zijn echter de kleine details die kunnen leiden tot racisme en discriminatie.’’ De belangenorganisatie zet zich dagelijks in om een beter en moderner beeld te scheppen van de Aziatische Nederlanders. ,,We zijn nog altijd niet zover dat we gelijk zijn, maar dit is al een stapje in de goeie richting.’’

Nieuwe verpakkingen

De organisatie nam vorig jaar contact op met de supermarkt. Lidl liet direct weten dat ze het vervelend vonden dat de verpakking niet in de smaak viel en dat het als stereotypisch beeld werd ervaren. ‘Alhoewel wij kroepoek al lange tijd in deze verpakking verkochten, waren wij niet op de hoogte van de eventuele kwetsende impact’, laat Lidl weten via een schriftelijke reactie. ‘We vonden het vanzelfsprekend dat hier een oplossing voor moest komen en zijn dan ook overgegaan tot het aanpassen van onze kroepoekverpakkingen.’

Quote We hopen dat ook andere bedrijven gaan nadenken over hun verpakkin­gen Wesly, Asian Raisins

Sommige oude verpakkingen zijn nog terug te vinden in de winkel. Ook op de website kan je het product nog met de oude illustratie terugvinden. Volgens de supermarkt komt dat door de doorlooptijd, die nog enkele maanden in beslag zal nemen. Inmiddels liggen er nieuwe kroepoekverpakkingen in de rekken, met dezelfde lay-out, maar zonder de man met de snor.

Asian Raisins is ‘erg blij’ met de beslissing van de supermarkt en roept andere bedrijven op om zijn voorbeeld te volgen. ,,We hopen dat ook zij gaan nadenken over hun verpakking’’, sluit de woordvoerder af.

