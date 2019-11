Lidl onder vuur vanwege ‘bannen kerst’ in nieuwe folder

Koken & etenSupermarktketen Lidl heeft zich de woede van velen op de hals gehaald. Het woord kerst komt in de nieuwe feestdagenfolder alleen maar mondjesmaat voor en dan nog alleen in een piepklein lettertype. De mopperaars maken zich boos om niets, zegt de supermarktketen, want Lidl komt ‘uiteraard’ nog gewoon met een kerstcampagne.

Geen kerstbrood, maar feestbrood. Geen kerstontbijt maar feestontbijt. Wie de nieuwe folder van Lidl bekijkt, komt de woorden kerst en kerstmis niet tegen. Een kersttrui met een sneeuwpop of een rendier is feestkleding, het pak van de kerstman een santakostuum. Alleen bij een deel van de kleding is door Lidl het woord ‘kerst’ in kleine letters toegevoegd.



In de folder met de luxe producten van Delicieux is kerst volgens critici 'verbannen’. ,,Om blijkbaar moslims niet te kwetsen heeft Lidl in haar nieuwe catalogus zoveel mogelijk het woord ‘kerst’ vervangen door ‘feest’”, concludeert Gerard de Boer, die reageert op het tumult op Facebook hierover.

Forum voor Democratie in Breda heeft het onderwerp ook opgepakt. Ze hebben een video gemaakt en gepubliceerd op Facebook waarin iemand de folder doorbladert om te laten zien dat het woord kerst er helemaal niet instaat. In de reacties drijven andere Facebookgebruikers meteen de spot met de folder. ,,Heb je een feestboom versierd met feestballen. Eerste en Tweede Feestdag gaan we naar het feestdiner! Wat glijden wij af met z’n allen naar een saaie toekomst", vindt Alexander ten Hoopen. Boycotten, die winkel, vindt Willy Jacob. ,,Geen boodschappen meer doen in deze winkels, want ze doen niet meer mee aan kerstmis.”

De boze Lidl-critici kunnen op Twitter naast bijval ook rekenen op spottende opmerkingen. ,,Je zou je maar druk kunnen maken over het feit dat @LidlNederland het woord kerst heeft ‘vervangen’ voor feest. Ow wacht, het woord kerst staat er nog! #kerst #ophef #lidl” schampert Wesley vd Heijden. Esme Galodon reageert op een boze twitteraar met ,,Bij Lidl is het feest en dat kan natuurlijk niet met kerst. Nee, Arjan gaat komende maand boos onder de kerstboom zitten muiten want als we inclusief worden, nou dan is voor Arjan het feest van het kerstfeest er wel een beetje af.”

Kerstcampagne

Lidl meldt in een schriftelijke reactie ‘uiteraard’ ook nog een grootse kerstcampagne te gaan voeren. Die begint pas op 6 december omdat het sinterklaasfeest dan voorbij is. ,,De komende twee maanden richten we ons met deze campagne op een aantal feestelijke momenten die wij in Nederland hebben, zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis en de jaarwisseling. Alles valt samen onder de campagne-paraplu ‘Feest in ’t land’. Zo hebben wij vorige week het sinterklaasmagazine ‘Pakjesfeest’ uitgebracht en deze week het inspiratiemagazine ‘Feest in ‘t land’.”

Volledig scherm Kerstfolder Lidl. © Marcel Wagenaar

De viering van christelijke feesten ligt kennelijk zeer gevoelig. Eerder kreeg Hema een lading kritiek over zich heen omdat het warenhuis Pasen voorstelde als een feest met hazen en eieren. Een knieval aan de islam, zo werd de houding van Hema destijds omschreven.