Lekkerbek Richard Groenendijk bij Miljuschka: ‘Liever eten dan seks, geen twijfel mogelijk’

Richard Groenendijk is dol op lekker eten. Hij zou ook geen moment twijfelen als hij moest kiezen tussen nooit meer eten of nooit meer seks. 'Dan maar nooit meer seks.' Hij deelde zijn eetgeheimen met Miljuschka Witzenhausen voor haar podcast Eetgeheimen .

Cabaretier Richard Groenendijk staat bekend als een echte Rotterdammer, maar hij werd geboren op Goeree-Overflakkee in een familie waar mensen met hun handen werkten. Boeren, mensen die goed moesten eten om het werk op het land aan te kunnen. Op tafel stond daarom vaak eten dat zeer voedzaam was, vet en zoet. Nog altijd is de cabaretier - die vorig jaar een grote hit scoorde met Tebbie nou op je muil als zijn alter ego Jopie Parlevliet - gek op vet eten zoals buikspek en alles uit de frituur.

,,Ik was deze week bij mijn moeder. We aten slastamppot. Met gestampte sla. De aardappelen worden vermengd met reuzel. Met rauwe ui erdoorheen. En daar overheen gaan flinke dobbelsteentjes doorregen spek.” Er moet ook vetspek op. En slasaus. ,,Ze zei: Ik heb nog nog een klein puntje griesmeelpudding.” Hij komt uit een familie die zichzelf graag voor de gek houdt. ,,Mijn oma had bessensap. ‘Daar zit geen suiker in’, zei ze dan. Dan vroeg ik hoe ze het maakte. Nou, met bessen en siroop. Heel grappig.”

Culinair verliefd

Groenendijk (48) deed zijn ontboezemingen bij Miljuschka Witzenhausen voor haar podcast Eetgeheimen. Daarin ondervraagt ze mensen die zij interessant vindt en die haar inspireren met hun eetgewoonten. De 48-jarige Groenendijk was een ideale gast, zo blijkt uit de podcast. ,,Ik vond je al leuk, maar nu begin ik culinair verliefd op je te worden."



De twee blijken veel overeenkomsten te hebben. Ook al is hij een Rotterdammer en komt zij uit Amsterdam en is er een leeftijdsverschil van meer dan tien jaar: op het gebied van eten zitten ze op één lijn. Over de obsessie met een bepaald soort ijs, bijvoorbeeld. ,,Ik kan alleen maar boodschappen doen per dag”, vertelt de cabaretier. ,,Want ik kan een halve liter Häagen-Dazs op in mijn eentje.” Als hij voor een week zou shoppen, zou alles in een keer op gaan. Dat heeft de gastvrouw van de podcast ook. ,,Ik snap ook niet dat mensen dat niet snappen. Ik kan ook niet bevriend zijn met iemand die dat niet snapt.”

Precies, reageert Groenendijk. ,,Ik kan ook niet iemand luisteren die zelf niet vreet. Zo'n diëtist die alleen een blaadje sla eet en dan mij de tip van de dag geeft: ‘Als je jezelf echt wilt verwennen, dan neem je een bakje halfvolle yoghurt - nou dan ben ik al weg -, daar doe je zoetstof doorheen, daaroverheen kruimel je een mariakoekje en dan oploskoffie erbovenop. Tiramisu!’ Dan zou je toch gewoon een taakstraf moeten krijgen?” In zo'n geval neemt Groenendijk liever niets.

Culi-hoogtepunt

Extreme genoegens? Witzenhausen heeft dat met banh xeo, Vietnamese krokante pannenkoekjes. ,,In Hanoi heb je een wijk, echt getto, getto, getto. En daar hebben ze de knapperigste pannenkoekjes. Ik kan al helemaal niet meer nadenken. Dat krijg ik niet meer uit mijn hoofd. Toen ik dat at, kreeg ik bijna een orgasme, een culinair hoogtepunt.” ,,O, als ik zou moeten kiezen tussen nooit meer eten of nooit meer seks, dan is er geen twijfel mogelijk. Dan maar nooit meer seks”, reageert Groenendijk. ,,Ja, toch?” beaamt Witzenhausen. Groenendijks eigen culi-hoogtepunt is een gerecht dat hij op de Rotterdamse Witte de Withstraat graag eet bij Hung Kee. ,,Daar hebben ze kip met peper en zout, dat hebben ze overal, maar deze is anders. Dan moet je bestellen: extra droog met saus onderop. Niet erdoorheen want dan wordt het slap. Daar hebben ze trouwens ook de lekkerste gefrituurde buikspek ever.” Andere genoegens: goede friet. Witzenhausen krijgt het gevoel dat ze in de spiegel kijkt. ,,Wat een leuk gesprek dit.”

Zijn gewicht, daar moet hij wel op letten, net als zijn gespreksgenoot. Hij was 26 kilo afgevallen maar er zijn er alweer een stuk of wat bijgekomen. Zijn bloedsuikerwaarden waren dusdanig dat hij wel op gewicht móet blijven. ,,Ook omdat ik anders niet lekker in mijn vel zit.” Maar lastig is het wel. ,,Soms héb je hem even niet.”

