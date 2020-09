Last van verstopping? Dit fruit kan je klachten verlichten

Koken & eten Aldi maakt sprong naar 21ste eeuw: tv-commerci­als, social media én klantenser­vi­ce

21 september Aldi beleeft een dag van primeurs. De supermarktketen, die zijn marktaandeel afgelopen jaar licht zag terugzakken van 6,1 procent naar 5,9 procent, is vanaf nu op tv te zien met commercials. De supermarktketen begint verder met social media en gaat vragen en klachten behandelen met een eigen klantenservice. ‘Het is een feit dat we een gesloten bedrijf waren.’