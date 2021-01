Last van Blue Monday? Emilie en Suzan beloven je lekkere gerechten die je kunnen oppeppen

Koken & eten De bakkende mannen gaan aan kop bij Heel Holland Bakt

17 januari In de vierde aflevering van Heel Holland Bakt beoordeelden juryleden Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden de baksels van zeven overgebleven kandidaten. Ze maakten - gewoon in de tent - een rondje door Europa. Opvallend is dat vrouwen het tegen de mannen afleggen.