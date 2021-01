‘Langste fastfood drive-through van Europa’ op Vliegveld Twenthe gaat - voorlopig - niet door: ‘Belangstelling té overweldigend’

Organisator Rocco Chin van ‘brewerypub’ Stanislaus Brewskovitch hoopt, dat het een week later wel door kan gaan. „Het is te kort dag om de drive-through nu al te houden. We zijn een beetje overdonderd door de overweldigende hoeveelheid positieve reacties op onze Facebookpost. We verwachten zoveel mensen, dat het misschien te groot wordt en bijna op een event gaat lijken.”

In de stad kan niet

Het idee was om op een ludieke manier met Vliegveld Twenthe een ‘drive-through’ te organiseren, volledig coronaproof. Chin: „We mogen als café eten bezorgen en er mag afgehaald worden, maar dat levert veel bewegingen op. Omdat we midden in de stad zitten, hebben we daar geen mogelijkheid tot een veilige drive- through. We hadden al contact met Vliegveld Twenthe, de eigenaren van de evenementenlocatie op de voormalige vliegbasis. Vorige week kregen we het idee om samen de ‘langste’ drive-through van Europa te houden op de Strip, de taxibaan waar vroeger de F-16’s over heen reden om naar de start- en landingsbaan te gaan. De shelters aan de baan richten we in als afhaalbalie van vooraf bestelde maaltijden en drankjes.”

Quote We staan helemaal achter dit idee. Het wordt geen evenement Rocco Chin , organisator Drive Thru

Het bleek uiteindelijk iets te kort dag om dat allemaal zo te organiseren, dat het evenement ook coronaproof is. De drive-through wordt daarom doorgeschoven. „Waarschijnlijk een week. Ook al zijn we net als veel anderen in de horeca en evenementenbranche keihard getroffen door de maatregelen, wij staan wel helemaal achter dit idee. Samen met onder anderen de gemeente gaan we nu bekijken we hoe dit het beste kunnen aanvliegen.”

Een leuk autoritje

Bij de drive-through hoort straks een onlinebestelling en een tijdslot. „In ieder geval moet iedereen straks vooraf bestellen. Een tijdslot en een maximum aantal bestellingen per dag moeten het veilig maken. Je moet in de auto blijven zitten en dan stapvoets over de taxibaan langs de verschillende shelters rijden.” Het wordt geen event, maar een autoritje van een kilometer over historisch terrein. „Normaal mag je hier niet zomaar komen. Uiteraard is de baan mooi ingericht en valt er ook het een en ander te zien, maar dat is nog geheim”, aldus Chin.