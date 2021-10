Landhuis in de stad pakt koppositie in Gouden Pollepel: worteltje steelt de show

gouden pollepelDichter Everard Meyster liet in de 17de eeuw vele sporen na in Utrecht en Amersfoort. Zo herinnert de Kei aan de zogenoemde ‘dolle jonker’, net als landgoed Oog in Al. Daar waar hij eens een oogje in het zeil hield, is mijn oog nu gericht op de keuken van Landhuis in de stad.