Laila verkoopt geen koffie meer in de trein: ‘Mijn werk was mijn houvast toen mijn broertje overleed’

Was dat schrikken voor haar vele volgers op Twitter en Instagram. Die zagen begin deze week een foto van Laila die haar bedrijfsuniform overhandigt aan een medewerker van het Spoorwegmuseum. Er stond bij: ‘De NS stopt na meer dan 14 jaar met railcateraars in de treinen. De kleding van de railcateraar wordt toegevoegd aan onze collectie uniformen. Deze week overhandigde Laila namens al haar collega’s haar uniform aan onze conservator.’



Dat Laila het boegbeeld is van de mannen en vrouwen die de afgelopen veertien jaar eerst met karren en later met rugzakken door de intercity’s liepen, is geen verrassing. Iedereen houdt van Laila. Waarom? Omdat ze voor iedereen een vrolijke glimlach of positief woordje over heeft.