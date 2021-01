Kunnen papaja's maagbeschermers vervangen?

,,Papaja is goed voor de weerstand omdat het een heuse vitamine C-bom is. Maar als we zoeken naar geneeskundige effecten, dan blijft het een beetje vaag”, zegt huisarts Rutger Verhoeff. ,,Het stofje papaïne dat in grote hoeveelheden voorkomt in de schil en de zaden zou een opgeblazen gevoel in de maagstreek tegengaan.”