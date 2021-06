Kun je uitdrogen door koffie te drinken?

Hoe zit het nou met koffie? In 2003 bekeken onderzoekers de stand van zaken op dat gebied. Zij bekeken de studies die tot dusver waren verschenen en kwamen tot de conclusie dat de inname van een hoge dosis cafeïne (minstens 250 à 300 milligram, wat overeenkomt met twee à drie kopjes gewone koffie) resulteerde in een kortdurende verhoging van de urineproductie bij personen die gedurende een aantal dagen tot weken geen cafeïne hadden gebruikt, schrijft De Maerteleire in zijn boek. ‘Maar de onderzoekers kwamen ook tot de conclusie dat er een soort van gewenning optreedt.’



Bij mensen die elke dag koffiedronken, was dit effect minder uitgesproken. Sterker nog, bij een normale dosis cafeïne van 70 à 80 milligram per dag, wat overeenkomt met één kopje koffie, werd zelfs geen vochtafdrijvend effect gezien. ‘Wanneer onderzoekers in latere studies heel zorgvuldig keken wat er gebeurde wanneer iemand koffiedronk mét cafeïne, zagen ze dat er wel een klein vochtafdrijvend effect was, maar dat de totale waterbalans van het lichaam in evenwicht bleef. Dit kan maar op één manier worden verklaard, namelijk dat de hoeveelheid water die extra werd uitgescheiden via de urine de hoeveelheid water was die aanwezig was in het kopje koffie.’