Kroegbaas Peer dronk 1000 liter bier per jaar maar stopte in één keer. Daar was wel iets heftigs voor nodig

Waarom Peer Brouwers graag wil vertellen over zijn alcoholvrije leven als kroegbaas van de enige kroeg in Mariaheide? Omdat hij het idee heeft dat meer café-eigenaren in hetzelfde schuitje zitten. ,,Voordat ik begon met het café, zat ik op de vrachtwagen. Ik bracht bier rond, heb zoveel cafés gezien. Ik heb altijd gedacht dat als er iets te vieren was er alcohol bij moest zijn om het gezellig te hebben. Maar dat is dus niet zo. Het is zonder alcohol ook best gezellig, gewoon met de mensen onder elkaar."