Kristof (22) at door corona de hele dag door: ‘Ik ging eten uit verveling’

Koken & eten Ontslag McDonald's-medewerk­ster - die paar nuggets at na haar werk - was onterecht

30 november Een medewerkster van een McDonald's-restaurant in Maastricht diende afgelopen zomer zelf haar ontslag in toen ze kipnuggets had gegeten na werktijd. Na een rechtszaak moet het fastfoodbedrijf de vrouw echter weer aan het werk laten gaan en haar compenseren voor de maanden die ze niet heeft gewerkt.