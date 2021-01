Krankzinnig duur dieetboek bevat 40 heel gezonde recepten

Zover is na te gaan, is het zoete aardappelboek dat honderd pagina’s beslaat het duurste dieetboek ooit. Met elke hap die je eruit zou nemen, zou je een godsvermogen kwijt zijn. ,,Ik weet niet of het boek eetbaar is. Het bestaat niet voor 100 procent uit zoete aardappel. Er zit ook cellulose in, de noodzakelijke grondstof voor papier, en er is inkt gebruikt. Je zult er vast niet ziek van worden als je het eet maar ik raad het je niet aan om het te proberen.”



Maandenlang onderzoek

In receptvorm praat je over een verhouding van 1,45 kilo cellulose op 1 kilo zoete aardappel. De zeven collector’s items bevatten elk 2,35 kilo zoete aardappel. Voor de kaft zijn (gedroogde) schillen gebruikt, voor het binnenwerk niet. Aan het zoete aardappelboek is maandenlang onderzoek vooraf gegaan door De Middelste Molen in het Gelderse Loenen, de enige papierfabriek in Nederland die nog papier produceert op waterkracht en stoom, en papierkunstenares Betty Disco.