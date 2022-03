Komt bij jou hard water uit de kraan? Geen zorg, dat is goed voor je hart

St. Patrick's Day: maak dit makkelijke écht Ierse gerecht van sterren­chef Eric van Loo

De Ieren vieren vandaag St. Patrick’s Day. Vaak doen ze dat met een glas Guinness in hun eigen pub en daarbij een pie. Het kan chiquer. Wil jij de nationale Ierse feestdag in stijl meevieren, probeer dan dit sterrengerecht van topchefs Erik van Loo en zijn zoon Juliën. Groene kleding is optioneel.

17 maart