Komen kerstboodschappen in de knel? Personeel supermarkten in actie voor beter loon

FNV had het ultimatum richting werkgevers (Vakcentrum namens de zelfstandige ondernemers/franchisers en de VGL namens de grote supermarktketens) in twee delen gesplitst. Eerst kregen de supermarkten tot gisteren 12.00 uur de tijd om in te gaan op de vakbondseisen.



Martens: ,,We hebben een brief gekregen dat de werkgevers nog best een stap willen zetten. Voor ons is dat te nietszeggend. Het is heel simpel: we willen dat ze ingaan op onze eisen. En anders houdt het op.’’ FNV geeft de werkgeversorganisaties nog tot donderdag 10 december 12.00 uur de tijd om deze eisen in te willigen. Als dit niet gebeurt, volgen er meteen acties.