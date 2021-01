Koken met Zeeuwse chef-koks: zo maak je mossels op Thaise wijze

Koken & eten Diëtisten over ondervoede ouderen: ‘Sommigen nemen wel een wijntje om twaalf uur’

18 januari Bijna een op de vijf 70-plussers is ondervoed. Bij kwetsbare ouderen die afhankelijk zijn van thuiszorg is dat zelfs veertig procent. Dat was al een probleem, want de gezondheid kan er ernstig onder lijden en daarmee ook de levensvreugde, maar nu komt corona het nóg erger maken.