Kok Jasper werd positief verrast door gefrituurde vissengraat: 'Het lijkt een beetje op chips’

Koken & etenEr zijn steeds meer mensen op de wereld en daardoor is er steeds minder eten per persoon. Toch zijn er meer dan genoeg ingrediënten in overvloed die je niet snel zou eten: kwallen, vissengraat of hersenen. Het nieuwe kinderkookprogramma Wat Maak Je Menu? maakt het eten van ‘enge’ dingen wat toegankelijker.

Jasper en Marius Gottlieb zijn eigenlijk acteurs. Ze speelden in de jeugddramaserie SpangaS en diverse films. Tegenwoordig hebben ze samen met tv-kok Hugo Kennis een eigen online kookprogramma, Worsten van Babel. Wat Maak Je Menu? is een kinderkookprogramma van de NTR. Zondag 6 december verschijnt de eerste aflevering over het koken, proeven en ervaren van bijzondere ingrediënten. Jasper vertelt over zijn ervaringen.

Voor het programma werken jullie samen met kinderen. Hoe was dat?

,,We werken met kinderen van rond de 10 jaar, een superleuke leeftijd. Ze zijn vrolijk en nieuwsgierig en tegelijkertijd al erg slim: ze beginnen te snappen hoe de wereld in elkaar zit. Ze hebben allemaal op hun eigen manier een relatie met koken en eten, ze waren dus ook niet bang om aparte ingrediënten te proeven.”

Quote Eigenlijk is dat best intiem, het eten proeven dat iemand anders gemaakt heeft Jasper Gottlieb Hebben jullie leuke reacties gekregen van de kinderen?

,,Ja, ontzettend. We laten zien wat we voorschotelen: krekels, hersenen, kwallen enzovoort. ,,Nee, dat ga ik echt niet eten!” was vaak de eerste reactie. Zodra ze met het eten aan de slag gingen vonden ze het al normaler. Uiteindelijk waren ze vaak razendenthousiast om het aan hun vrienden en familie voor te schotelen.”

Wat is het gekste dat jullie mee hebben gemaakt tijdens de opnames?

,,Sommige gasten sprongen op van schrik wanneer zij iets voorgeschoteld kregen, maar ik had meer weerstand vanuit de kinderen verwacht. Dit bleek uiteindelijk reuze mee te vallen. Aan de gewone man op straat hebben we gevraagd om de ingrediënten te proeven en een groot deel deed dat ook gewoon. Eigenlijk is dat best intiem, het eten proeven dat iemand anders - die je niet kent - gemaakt heeft.”

Wat is het lekkerste gerecht dat je gemaakt hebt?

,,Verbazingwekkend genoeg waren dat meelwormen. Op het eerste oog zijn het enge insecten maar zodra ze in zo’n bak liggen en lekker knapperig zijn, zijn ze vergelijkbaar met nootjes. Ook de gedroogde en gefrituurde vissengraten hebben me positief verrast, lijkt een beetje op chips. Het minst lekkere vond ik de kwallen, het smaakt nergens naar en is gewoon taai.”

In het programma experimenteren jullie met nieuwe ingrediënten. Ben je thuis ook zo avontuurlijk in de keuken?

,,In het dagelijks leven eet ik geen heel gekke dingen, dat trekt me niet zo. Ik eet niet veel vlees, dus dan vallen er al veel aparte ingrediënten af, maar als ik dat wel doe eet ik bijvoorbeeld kippenlever. Misschien is dat wat aparter.”

Marius en jij zijn van acteren naar het presenteren van kookprogramma’s gegaan. Hoe dan?

,,Na de middelbare school zijn we met SpangaS begonnen en daarna kregen we steeds meer de behoefte om zelf dingen te maken. Samen met Hugo Kennis presenteren we het online kookprogramma Worsten van Babel. Toen we Hugo leerden kennen speelde hij nog in musicals, onze passie voor koken en eten was de basis van onze vriendschap. Van huis uit hebben we de liefde voor lekker eten meegekregen en dat hebben Marius en ik verder voortgezet. Tegenwoordig is onze moeder zenuwachtig als ze voor ons gaat koken. Onzin natuurlijk, geen enkel sterrenrestaurant kan op tegen het eten van mama.”

